Aston Villa-Brentford, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Aston Villa-Brentford è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In campionato l’Aston Villa non vince dal 19 ottobre, in trasferta contro il Fulham. In Champions League dal 22 di ottobre, quindi dalla gara interna contro il Bologna. Insomma, per la truppa di Emery oltre un mese senza nessuna affermazione, e domenica scorsa è anche arrivata una sconfitta pesantissima nella gara contro il Chelsea. Da mettersi subito alle spalle.

Anche perché la classifica si è abbastanza complicata e il Brentford, formazione che ha fatto sette punti nelle ultime tre uscite, è addirittura avanti di un punto. Obiettivo mettere la freccia per la squadra di Birmingham e ritornare in una posizione molto più consona a quello che è il blasone della squadra. Prima o poi Emery un match lo deve vincere, e diciamo che questo sembrerebbe proprio il momento adatto. Anche perché la sua squadra, in generale, tranne evidentemente l’uscita di domenica scorsa contro i Blues che hanno avuto vita facile, non si esprime male, anzi. Riesce comunque a giocare un calcio discreto. Quello che manca è un pizzico di fortuna per riuscire a sbloccare le partite. E quella fortuna potrebbe arrivare con il primo match interno di questo dicembre.

Come vedere Aston Villa-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Brentford è in programma mercoledì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Aston Villa è quotata è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e a 1.75 anche su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sfida da almeno tre reti complessive nella quale entrambe le formazioni in campo dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. La vittoria finale, però, sarà dell’Aston Villa.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Brentford

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Barkley, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins.

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1