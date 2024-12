Arsenal-Manchester United, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Arsenal-Manchester United è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il piatto forte di questo turno infrasettimanale di Premier League è senza alcun dubbio il big match tra Arsenal e Manchester United, due tra le squadre più vincenti d’Inghilterra nonché accomunate da un’antica (e mai sopita) rivalità. I Red Devils non hanno più perso dopo l’esonero di Erik ten Hag: sia con Ruud van Nistelrooy – oggi sulla panchina del Leicester dopo aver ricoperto il ruolo di “traghettatore” in seguito al licenziamento del suo connazionale – sia con Ruben Amorim lo United è imbattuto (sette risultati utili di fila).

Il successo per 4-0 sull’Everton di domenica scorsa è stato il primo per il tecnico lusitano in Premier League, il secondo di fila dopo la rocambolesca vittoria ai danni del Bodo/Glimt (3-2) in Europa League. Contro i Toffees sono saliti in cattedra i due attaccanti che con ten Hag erano finiti in naftalina: l’ex Bologna Zirkzee e Rashford, entrambi autori di una doppietta. La “rivoluzione” promessa da Amorim, insomma, è ufficialmente iniziata, anche se il primo vero test per il “nuovo” Manchester United, ancora lontano dalle posizioni che contano – i Red Devils sono noni – sarà quello con i Gunners.

Tre vittorie di fila per i Gunners

L’Arsenal sembra tornato rigenerato dall’ultima sosta per gli impegni delle nazionali: tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, tutte molto nette e contro avversari potenzialmente ostici come Nottingham Forest (3-0), Sporting CP (1-5) e West Ham (2-5). Numeri offensivi importanti, dunque, per la squadra di Mikel Arteta, che attualmente occupa il secondo posto in classifica insieme ai “cugini” del Chelsea, a -9 dalla capolista Liverpool.

L’allenatore basco dei Gunners potrebbe dover fare a meno del difensore Gabriel, uscito durante tra primo e secondo tempo contro il West Ham. Dall’altro lato, invece, è in dubbio la presenza di capitan Bruno Fernandes ma il portoghese dovrebbe stringere i denti, come ha detto lo stesso Amorim. Squalificati Martinez e Mainoo.

Come vedere Arsenal-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e Manchester United è in programma mercoledì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Arsenal ha vinto gli ultimi tre precedenti con il Manchester United (non accadeva da quasi 30 anni) e sembra leggermente favorito anche in quest’occasione. I progressi dei Red Devils con il nuovo tecnico sono sotto gli occhi di tutti ma, con qualche assenza di troppo, per la squadra di Amorim non sarà facile uscire con dei punti in tasca dall’Emirates Stadium. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester United

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Maguire; Diallo, Casemiro, Ugarte, Shaw; Zirkzee, Bruno Fernandes; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1