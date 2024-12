Fiorentina-Empoli, Coppa Italia: tv gratis, formazioni, pronostico

Fiorentina-Empoli è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00 notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

La paura è ancora viva, negli occhi, dopo il malore che ha colpito Bove. Ma è stato lo stesso centrocampista che, parlando con i compagni e con la dirigenza che sono andati a trovarlo in ospedale, a dire che la gara di mercoledì sera in Coppa Italia si deve giocare. Un segnale che va verso una sola direzione: tutto sta andando per il verso giusto. Meglio così, dopo la paura che ha colpito non solo i presenti al Franchi ma anche tutti quelli che erano davanti la televisione.

Meglio lasciarsi tutto alle spalle e pensare, appunto, alla gara della serata che mette in palio un posto nei quarti di finale della competizione nazionale. E Palladino, come al solito, farà un grosso turnover: la sua rosa permette dei cambi importanti e andando a leggere quella che è la probabile formazione che scenderà in campo dal primo minuto, non abbiamo dubbi che nel derby toscano contro l’Empoli siano i viola quelli favoriti. Anche perché D’Aversa, con tutto il rispetto per la Coppa Italia, i pensieri degli azzurri sono tutti per il campionato e con una salvezza da raggiungere nel minor tempo possibile. La strada intrapresa sembra quella giusta, quindi meglio pensare alla cosa più importante.

Come vedere Fiorentina-Empoli in diretta tv e streaming

Fiorentina-Empoli è in programma mercoledì 4 dicembre alle 21:00 La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Fiorentina-Empoli anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play. Ovviamente tutto in maniera gratuita.

Il pronostico

Vittoria per Bove. Questo è l’obiettivo della Fiorentina che, senza dubbio, conquisterà il passaggio del turno rispedendo a casa un Empoli battuto. Gara, quella del Franchi, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Biraghi; Cataldi, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1