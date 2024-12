I pronostici di mercoledì 4 dicembre: Coppa Italia, Premier League, Liga e non solo

I pronostici di mercoledì 4 dicembre: ci sono partite di Coppa Italia, Premier League, Liga, Eredivisie e Coppa di Germania.

Questo mercoledì i riflettori sono puntati sul turno infrasettimanale di Premier League che stasera propone ben sei partite. La nuova gestione Amorim è iniziata abbastanza bene al Manchester United con due vittorie e un pareggio, ora però arrivà il difficile: in casa dell’Arsenal in netta ripresa dopo un breve periodo di appannamento sarà difficile fare risultato.

Dall’altra parte di Manchester non se la passano meglio: il City è entrato in un pauroso vortice di risultati negativi consecutivi, ma contro il Nottingham Forest la squadra di Guardiola ha le carte in regola per tornare alla vittoria.

I pronostici sulle altre partite

Il Liverpool continua la sua cavalcata trionfale e affronta una trasferta ostica contro un Newcastle però privo per infortunio del suo bomber Isak.

C’è anche una partita di Liga, con il Real Madrid che dopo la disfatta nel Clasico è tornato in lotta per il primo posto centrando tre vittorie consecutive: sul campo dell’Athletic Bilbao c’è da aspettarsi almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Liverpool vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Newcastle-Liverpool, Premier League, ore 20:30

Vincenti

Manchester City (in Manchester City-Nottingham Forest, Premier League, ore 20:30)

(in Manchester City-Nottingham Forest, Premier League, ore 20:30) Arsenal (in Arsenal-Manchester United, Premier League, ore 21:15)

(in Arsenal-Manchester United, Premier League, ore 21:15) Ajax (in Ajax-Utrecht, Eredivisie, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Nottingham Forest, Premier League , ore 20:30

, ore 20:30 Southampton-Chelsea , Premier League, ore 20:30

, Premier League, ore 20:30 Wolfsburg-Hoffenheim , Coppa di Germania , ore 18:00

, , ore 18:00 Lipsia-Eintracht Francoforte, Coppa di Germania, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Athletic Bilbao-Real Madrid , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Aston Villa-Brentford , Premier League, 21:15

, 21:15 Arsenal-Manchester City, Premier League, 21:15

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 24.45 GOLDBET ; 25.51 SNAI; 24.45 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Wolfsburg vincente e almeno un gol per squadra in Wolfsburg-Hoffenheim, Coppa di Germania, ore 18:00