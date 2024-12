Ajax-Utrecht, Eredivisie: streaming, formazioni, pronostico

Ajax-Utrecht è un un recupero della quinta giornata della Eredivisie e si gioca mercoledì alle 20: streaming, formazioni e pronostico

Era dallo scorso 18 agosto che l’Ajax del tecnico italiano Farioli non perdeva una partita in stagione. E’ successo la scorsa settimana, in Europa League, sul campo della Real Sociedad. E diciamolo, ci può stare, nessuno pensa che una squadra durante l’anno le possa vincere tutte o non perdere mai. Solamente se ti chiami Leverkusen ci puoi riuscire, anche se poi la truppa di Alonso, l’anno scorso, ha perso proprio quella più importante. Meglio per l’Atalanta.

Detto questo, adesso l’Ajax di Farioli ha una grandissima occasione. Non solo quella di rispedire al mittente la possibilità di un sorpasso da parte dell’Utrecht, terzo in classifica con un solo punto in mento, ma anche di avvicinarsi, soprattutto, al Psv che è primo in classifica e che ha un gara in più. E questo permette alla capolista di essere davanti di sette punti. Che in una notte di dicembre potrebbero diventare quattro.

Semplice? Beh, diciamo che non è così semplice. Perché la formazione ospite, fino al momento, ha disputato davvero un grosso campionato e inoltre non ha impicci nel mezzo della settimana che tolgono energie importanti, sia sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto mentale. Certo, c’è da dire un’altra cosa: nel momento in cui si è alzato il livello, e quindi lo scorso fine settimane con il big match contro il Psv, gli ospiti di questa sera hanno dimostrato di essere poca cosa, prendendone cinque dal Psv, in casa. Quindi per pensare di arrivare in fondo, davanti a tutti, o per meglio dire, pensare di arrivare in fondo in alto in classifica, servirebbe altro.

Come vedere Ajax-Utrecht in diretta tv e streaming

Ajax-Utrecht, valida per un recupero della quinta giornata di Eredivisie, è in programma mercoledì alle 20:00 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese di calcio. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ajax è quotata 1.40 Goldbet, Lottomatica e 1.43, invece, su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La gara in questione almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare. Ma la vittoria finale sarà senza dubbio dell’Ajax per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Ajax-Utrecht

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Hlynsson, Weghorst, Berghuis.

UTRECHT (4-3-3): Barkas; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Fraulo, Jensen, Aaronson; Rodriguez, Descotte, Cathline

POSSIBILE RISULTATO: 3-1