Ipswich Town-Crystal Palace, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Ipswich Town-Crystal Palace è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il turno infrasettimanale della Premier League si apre con lo scontro salvezza tra il neopromosso Ipswich Town e il Crystal Palace, rispettivamente diciannovesimo e diciassettesimo in classifica ma con gli stessi punti (9). L’ultimo turno di campionato è stato nefasto per i Tractor Boys, che hanno visto interrompersi la mini-striscia positiva di tre partite (due pareggi e una vittoria, ottenuta in casa del Tottenham) perdendo di misura contro il Nottingham Forest al City Ground (1-0).

Hanno evitato la sconfitta per un soffio invece le Eagles di Oliver Glasner: un gol di Munoz, realizzato in pieno recupero, ha permesso ai londinesi di non rimanere a mani vuote nel match con il Newcastle (1-1): sarebbe stato il secondo k.o. in tre partite per una squadra che in questa Premier League finora ha fatto registrare a malapena una vittoria, quella dello scorso ottobre con il Tottenham a Selhurst Park. Il Crystal Palace, insomma, dovrà necessariamente cambiare marcia se vuole provare a raddrizzare una stagione che non è certo iniziata sotto i migliori auspici, nonostante le premesse fossero ben altre. Glasner dovrebbe nuovamente schierare il convalescente Eze dal 1′ – il centrocampista è rimasto in campo 65 minuti con il Newcastle – ma dovrà fare ancora a meno dell’ex laziale Kamada, alle prese con una squalifica di tre turni. Kieran McKenna, il tecnico dell’Ipswich Town, non potrà contare invece sul difensore Tuanzebe, infortunatosi contro il Forest.

Come vedere Ipswich Town-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Ipswich Town-Crystal Palace è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Due squadre alle prese con due difese fragili, soprattutto quella dell’Ipswich Town, che subisce gol da ben 10 partite consecutive. I Tractor Boys, come se non bastasse, sono gli unici a non aver ancora vinto una partita davanti al proprio pubblico: probabile che il Palace riesca ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Ipswich Town-Crystal Palace

IPSWICH TOWN (4-2-3-1): Muric; H. Clarke, O’Shea, Burgess, Davis; Morsy, Cajuste; Burns, Hutchinson, J. Clarke; Delap.

CRYSTAL PALACE (3-4-1-2): Henderson; Lacroix, Chalobah, Guéhi; Munoz, Doucouré, Lerma, Mitchell; Eze; Nketiah, Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1