Bologna-Monza, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostico

Bologna-Monza è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Iniziano gli ottavi di finale di Coppa Italia e iniziano ad esserci match sicuramente più equilibrati rispetto a quelli che abbiamo visto fino ai sedicesimi: la formula, fino alla semifinale, è sempre la stessa. Gioca in casa chi ha un ranking migliore e va avanti chi vince, senza possibilità d’appello. E nella sfida tra Bologna e Monza, ovviamente, sono i padroni di casa quelli favoriti.

Non solo per quella che, oggettivamente, è una rosa migliore, ma anche per un altro paio di motivi che non possiamo di certo non rimarcare: il primo è che il Bologna, essendo praticamente eliminato dalla Champions League e vivendo comunque un buon momento di forma, potrebbe mettere nel mirino questa manifestazione e cercare di arrivare il più lontano possibile. Non dimentichiamoci che in Italia, fino ad oggi, gli emiliani hanno perso solo con la Lazio giocando per buona parte del match in dieci uomini. E se andassimo a guardare, pure, dalla sponda Monza, è evidente che questo appuntamento potrebbe essere considerato come un intralcio in vista del campionato: la truppa di Nesta, che si presenta dopo il buon pari nello scontro diretto per la salvezza contro il Como, ha un solo e unico target, quello della salvezza. Quindi sarà massiccio il turnover nella serata, sia da un lato che dall’altro.

Come vedere Bologna-Monza in diretta tv e streaming

Bologna-Monza è in programma martedì 3 dicembre alle 18:30. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo. Sarà possibile vedere Bologna-Monza anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play. Ovviamente tutto in maniera gratuita.

Il pronostico

Il match in Emilia almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E in casa Bologna, inoltre, occhio anche alla possibilità della prima rete italiana per Dallinga, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Comunque, il passaggio del turno sarà per la squadra di Italiano.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

BOLOGNA4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Dallinga.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Vignato; Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1