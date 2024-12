Southampton-Chelsea, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Southampton-Chelsea è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non è proprio un testa-coda ma quasi. Sì, perché se il Southampton è comunque ultimo in classifica con i suoi cinque punti conquistati fino al momento, e soprattutto con 25 gol presi in tredici partite, il Chelsea non è primo ma secondo, nove punti dietro il Liverpool di Slot che ha preso il largo e appaiato all’Arsenal di Arteta.

Basta questo, in ogni caso, per dire serenamente che il lavoro che fino al momento ha fatto Enzo Maresca è davvero ottimo. Il tecnico italiano ha preso in mano una squadra che lo scorso anno si è qualificata per la Conference League (e che quest’anno potrebbe serenamente vincere perché di rivali non ce ne stanno) e adesso la sta facendo viaggiare nelle zone altissime della classifica della Premier. In quest’ultimo periodo, inoltre, i Blues stanno trovando quella continuità che è un po’ mancata nella prima parte di stagione e che fa tutta la differenza del mondo. Londinesi che, per ovvi motivi, partono in questa partita con tutti i favori del pronostico anche se Maresca potrebbe pure adottare un po’ di turnover: ha una rosa così ampia che anche questo gli è permesso.

Cosa dire, invece, dei padroni di casa? Che nonostante sono solamente cinque i punti fatti, la salvezza non è mica irraggiungibile visto che dista, ad oggi, solamente 4 punti. Non che un’altra sconfitta si possa rivelare decisiva, anzi, a lungo andare non conterà nulla perdere contro il Chelsea. E infatti i Blues si prenderanno i tre punti.