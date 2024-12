Milan-Sassuolo, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostico

Milan-Sassuolo è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca marftedì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Entra nel vivo la Coppa Italia 2024-25. La sfida tra Milan e Sassuolo dà il via agli ottavi di finale, che andranno in scena nelle prossime due settimane. Per i rossoneri è anche l’esordio stagionale nella manifestazione: nella scorsa edizione il loro cammino si interruppe ai quarti di finale – sconfitta in casa con l’Atalanta – e, più in generale, si tratta di una coppa che il Diavolo non riesce più a sollevare ormai dal lontano 2003, più di 20 anni.

La squadra di Paulo Fonseca sabato scorso è tornata a vincere in campionato dopo i due pareggi con Cagliari e Juventus che avevano lasciato un po’ di amaro in bocca. Contro l’Empoli si è visto probabilmente uno dei migliori Milan della stagione, sotto tutti i punti di vista. La doppietta di Reijnders e il gol di Morata (3-0) hanno contribuito ad incrementare il bottino di gol dei rossoneri (23) ma pure la difesa ha risposto presente, facendo registrare il secondo clean sheet consecutivo dopo lo 0-0 con la Juve. Fonseca a fine gara è apparso soddisfatto ed ha più volte posto l’accento sulla necessità di trovare quell’equilibrio che è spesso mancato da agosto in poi. In Coppa Italia il Milan ospita il Sassuolo di Fabio Grosso, primo in classifica in Serie B. I neroverdi, partiti in sordina, da settembre in poi non si sono più fermati, dimostrando di essere la squadra più forte e talentuosa della cadetteria non solo sulla carta. Venerdì è arrivato il quarto successo di fila, stavolta nel derby emiliano con la Reggiana (2-0), grazie al quale Berardi e compagni hanno aumentato il divario sul Pisa.

Turnover massiccio da parte del tecnico portoghese, che dovrebbe regalare una maglia da titolare a Pavlovic, Gabbia, Musah, Loftus-Cheek e Abraham. Dall’altro lato, invece, Grosso se la giocherà coi titolarissimi: Berardi, Thorstvedt e Laurienté agiranno alle spalle di uno tra Pierini e Mulattieri.

Come vedere Milan-Sassuolo in diretta tv e streaming

Milan-Sassuolo è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. La gara verrà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Milan-Sassuolo anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Sassuolo è in fiducia e può creare qualche grattacapo al Milan, comunque favorito per la qualificazione. Non è da escludere che i neroverdi riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Gabbia, Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1