Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostico

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca martedì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

Va in scena già agli ottavi la sfida tra due big del calcio tedesco come Bayern Monaco e Bayern Leverkusen. Subito di fronte le ultime vincitrici della Bundesliga: all’Allianz Arena assisteremo sostanzialmente ad una finale anticipata, in cui i detentori del titolo (il Leverkusen) cercheranno di fare il colpaccio in casa di un Bayern che, almeno in patria, ha dimostrato di non avere grossi punti deboli.

Dopo una stagione deludente, i bavaresi vogliono ristabilire le gerarchie e dunque riprendersi pure una coppa che manca dall’anno dell’ultimo “Triplete”, il 2020. La squadra guidata da Vincent Kompany avrà fatto registrare qualche passo falso in Champions League (sconfitte con Aston Villa e Barcellona) ma tra campionato e coppa nazionale è stata quasi impeccabile. Nessuna sconfitta all’attivo per un Bayern Monaco che, ad ogni modo, ha rallentato proprio negli scontri con avversari d’alta classifica: i tre pareggi, infatti, sono arrivati con Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, le due squadre che stanno provando a tenere il suo ritmo – rispettivamente seconda e terza in classifica – e nel Klassiker con il Borussia Dortmund, che sabato scorso ha fermato Muller e compagni sull’1-1, salvati nei minuti finale da un gol del talentino Musiala. Il Bayer Leverkusen invece ha centrato la seconda vittoria di fila, non senza sofferenza, in casa dell’Union Berlino (1-2), trascinato da un ritrovato e sempre più decisivo Schick (8 gol nelle ultime cinque partite per l’ex Roma).

Kompany dovrà fare a meno del suo cannoniere, Kane, fermato da un problema al ginocchio. Più lunga invece la lista degli indisponibili in casa Leverkusen: assenti Boniface, Hofmann, Adli, Belocian e Terrier.

Come vedere Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, in programma martedì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Meglio il Bayern Monaco del Bayer Leverkusen finora ma non bisogna sottovalutare il fatto che le Aspirine di Xabi Alonso siano state tra le poche squadre a fermare i bavaresi: lo scorso settembre finì 1-1 all’Allianz Arena. Bayern leggermente favorito per la qualificazione in un match in cui andranno probabilmente a segno entrambe. I supplementari non sono un’ipotesi remota.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Muller.

BAYER LEVERKUSEN (3-5-1-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Garcia, Grimaldo; Wirtz; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1