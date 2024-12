I pronostici di martedì 3 dicembre: Coppa Italia, Premier League, Liga e non solo

I pronostici di martedì 3 dicembre: ci sono partite di Coppa Italia, Premier League, Liga, Coppa di Germania e Champions League asiatica.

Entra nel vivo la Coppa Italia 2024-25, iniziano gli ottavi di finale con le prime due partite: Bologna-Monza e Milan-Sassuolo. I rossoblù anche per via della partecipazione alla Champions League, fin qui sfortunata, hanno una maggiore profondità di rosa rispetto ai brianzoli concentrati per lo più sulla salvezza in campionato.

Il Bologna parte favorito, pronostico a favore della squadra di casa anche per l’altra partita, quella di San Siro, in cui però il Sassuolo di Grosso primo in classifica in Serie B potrebbe anche riuscire a fare gol a una difesa rossonera non sempre lucida in stagione.

I pronostici sulle altre partite

Il Barcellona dopo avere demolito il Real Madrid nel “Clasico” è calato nella Liga: un solo punto nelle ultime tre partite, serve una svolta in casa del Maiorca. Il big match di questo martedì si gioca però in Germania ed è la sfida di coppa tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, rivali anche per la conquista del campionato.

I campioni in carica del Bayer Leverkusen sono in ripresa, i gol non dovrebbero mancare come nel precedente stagionale terminato col risultato di 1-1. Gol in arrivo anche nel match di Premier League tra Ipswich e Crystal Palace, al momento in lotta per non retrocedere: si affrontano due difese fragili, in particolare quella dei padroni di casa che non hanno mai tenuto la porta inviolata nelle ultime dieci partite.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL OSPITE 2-4 in Maiorca-Barcellona, Liga, ore 21:00

Vincenti

Bologna (in Bologna-Monza, Coppa Italia, ore 18:30)

(in Bologna-Monza, Coppa Italia, ore 18:30) Al Nassr (in Al Nassr-Al Sadd, AFC Champions League, ore 19:00)

(in Al Nassr-Al Sadd, AFC Champions League, ore 19:00) Fenerbahce (in Fenerbahce-Gaziantep, Super Lig, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Hilal-Al Gharafa, AFC Champions League , ore 19:00

, ore 19:00 Regensburg-Stoccarda , Coppa di Germania, ore 18:00

, Coppa di Germania, ore 18:00 Maiorca-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Ipswich-Crystal Palace , Premier League , ore 20:30

, , ore 20:30 Milan-Sassuolo , Coppa Italia, ore 20:45

, Coppa Italia, ore 20:45 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Coppa di Germania, 20:30

Il “clamoroso”

• Pareggio in Siviglia-Osasuna, Liga, ore 21:00