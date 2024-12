Manchester City-Nottingham Forest, Premier League: tv, formazioni, pronostico

Manchester City-Nottingham Forest è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Siamo soltanto a dicembre ma le probabilità che il Manchester City riesca a vincere la Premier League per la quinta volta di fila diventano sempre più basse. La crisi dei Cityzens di Pep Guardiola non accenna a finire e domenica scorsa è apparso evidente il divario – non solo a livello di classifica – che in questo momento c’è con il Liverpool capolista. I Reds, com’era prevedibile, hanno avuto la meglio (2-0) su un City spento e confusionario, che non ha mai dato la sensazione di poter rientrare in partita.

Il 2-0 è addirittura un risultato che va stretto agli uomini di Arne Slot, che avrebbero potuto infierire ancora di più sui campioni in carica, alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite tra coppe e campionato.

City fuori dalla lotta per il titolo?

Non è passato inosservato neppure il siparietto tra i tifosi del Liverpool e Guardiola, con il tecnico catalano che ha reagito ad un coro di scherno nei suoi confronti mostrando il numero 6 con le mani (sei come i campionati vinti da quando è l’allenatore del City). Fatto sta che De Bruyne e compagni sono precipitati a -11 dalla vetta ed ormai appaiono fuori dai giochi, a meno ovviamente di rimonte clamorose.

Nel turno infrasettimanale cercheranno di invertire la rotta nella sfida con il Nottingham Forest, che al tempo stesso tenterà di approfittare dello scarso stato di forma del City per portare via punti preziosi. I Reds, ricordiamolo, stanno andando oltre quelle che erano le aspettative e sabato scorso hanno immediatamente risollevato la testa dopo le due sconfitte con Newcastle e Arsenal battendo di misura l’Ipswich Town (1-0) grazie ad un rigore di Wood. In questo modo gli uomini di Nuno Espirito Santo sono tornati al sesto posto, in piena zona Europa e ad un solo punto dallo stesso Manchester City.

Come vedere Manchester City-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Manchester City-Nottingham Forest è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un’altro passo falso del Manchester City sarebbe clamoroso ma con questa forma precaria per gli uomini di Guardiola non sarà semplice fare bottino pieno contro un Nottingham Forest che si presenterà all’Etihad Stadium senza niente da perdere. Improbabile che i Cityzens riescano a tenere la porta inviolata coi Reds.

Le probabili formazioni di Manchester City-Nottingham Forest

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumaré; Decordova-Reid, Buonanotte, Ayew; Vardy.

NOTTINGHAM FOREST (4-1-4-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson Palmieri; Alvarez; Bowen, Soler, Paquetà, Kudus; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1