Real Sociedad-Betis, Liga: tv, formazioni, pronostico

Real Sociedad-Betis è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Real Sociedad vuole la vittoria. Ovviamente. Anche perché vorrebbe dire sorpasso sul Betis in classifica. E sembra proprio essere arrivato il momento mettere la freccia, anche per via del momento che gli andalusi di Pellegrini stanno vivendo.

Due sconfitte nelle ultime due partite per la squadra ospite: una sul campo del Valencia in campionato, l’altra invece in Conference League contro il Mlada Boleslav che, invitiamo tutti, a dirci di quale nazionalità è. A parte gli scherzi, ovviamente, è evidente che il Betis viva un momento difficile a differenza di quanto ha fatto vedere proprio giovedì in Europa League la Real Sociedad, che ha battuto tra le mura amiche l’Ajax, permettendo alla Lazio di rimanere così da sola in testa al girone Europeo.

Riuscire a vincere contro la squadra di Farioli è un segnale da tenere in assoluta considerazione: i baschi padroni di casa, tra le mura amiche, dimostrano sempre di riuscire a dare qualcosa in più: è caduto anche il Barcellona, ad esempio. E dovrebbe cadere anche il Betis nella serata di domenica.

Come vedere Real Sociedad-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Betis, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il pronostico

La Real Sociedad è in forma e dovrebbe riuscire a prendersi questa vittoria importante che permetterebbe alla truppa di Algucil di piazzare il sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Betis

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, J Lopez; Kubo, Gomez, Zubimendi, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Altimira, Guirao; Ruibal, Lo Celso, Avila; Roque.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1