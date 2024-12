Marsiglia-Monaco, Ligue 1: tv, formazioni, pronostico

Marsiglia-Monaco è una partita valida per la tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con la vittoria della scorsa settimana sul campo del Lens, il Marsiglia di De Zerbi ha dimostrato di essere una squadra pronta a dare tutto per il proprio allenatore. La sfuriata quindi, dopo la sconfitta contro l’Auxerre in casa, è servita. E ora è arrivato il momento dell’aggancio in classifica, al secondo posto. Non male.

Le fatiche di Champions League, infatti, e la sconfitta soprattutto contro il Benfica, potrebbero essere pagate a caro prezzo da un Monaco che ha fermato a tre la striscia di vittorie consecutive tra campionato e coppa. Lo sforzo sia fisico che mentale, contro una squadra che inoltre per buona parte ha giocato in superiorità numerica, potrebbe fare la differenza in un match del genere: i monegaschi, quasi sicuramente, affronteranno il match di domenica sera con uno stile di gioco diverso da quello che hanno fatto vedere fino ad oggi. Una gara da prendere con le molle e che vedrà una formazione, quella ospite, cercare di contenere l’avversario e magari cercare e trovare la ripartenza perfetta per colpire. Un Monaco attendista, contro il Marsiglia: ci aspettiamo questo durante il match. E sappiamo benissimo che quando una squadra decide di giocare così molto spesso perde.

Le motivazioni dei padroni di casa, detto questo, è evidente che potrebbero aiutare a trovare la vittoria. Sarebbe come detto la seconda di fila per la squadra del tecnico italiano che non ha tutti gli uomini a disposizione, ma che manderà in campo una squadra altamente competitiva.

Come vedere Marsiglia-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Monaco, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

In un match che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra, è assai probabile che il Marsiglia riesca nella vittoria e nell’aggancio in classifica.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Monaco

MARSIGLIA (3-4-3): Rulli; Murillo, Balerdi, Kondogbia; L. Henrique, Rongier, Hojbjerg, Rabiot; Greenwood, Wahi, Maupay.

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Matazo, Magassa; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1