Sinner e Kalinskaya insieme a Dubai: cambio di programma

Off season a Dubai per Jannik Sinner, ma con una piccola variazione sulla tabella di marcia.

Non sarà la città di Alicante, stavolta, a fare da sfondo alla preparazione invernale dell’attuale numero 1 del mondo. Dopo diversi anni, infatti, Jannik Sinner ha deciso di cambiare destinazione e di “assaggiare” qualcosa di diverso. Ha scelto, per la precisione, di allenarsi a Dubai, negli Emirati Arabi, dove si dirigerà tra qualche giorno.

Prima di tornare alla sua consueta routine, però, si è prima concesso qualche giorno a Montecarlo, tra sole e gite in auto. Archiviato anche il Gala della Fitp, in occasione del quale i campioni e le campionesse delle due Nazionali saranno premiati per i loro successi a Malaga, scoccherà ufficialmente, per lui, l’ora della off season. A quel punto volerà dunque alla volta di Dubai, per allenarsi in una delle più prestigiose strutture del posto. Luogo che, in passato, è stato scelto da diversi altri campioni del circuito, primi fra tutti Novak Djokovic e Roger Federer.

I campi e le magnifiche strutture del Jumeirah Madinat gli garantiranno la privacy di cui ha bisogno, mentre potrà dormire come un re – come uno sceicco, pardon – al Burj Al-Khalifa, il grattacielo più alto e più sontuoso che esista al mondo. Immerso nel cui lusso, però, non potrà fare a meno di pensare a come sarebbero andate le cose se solo, qualche settimana fa, il legame con la sua fidanzata non si fosse improvvisamente spezzato.

Non c’è più Anna nel piano B di Sinner

Pare, infatti, che il piano originario di Jannik Sinner fosse completamente diverso da quello che, adesso, dovrà mettere in atto per forza di cose. Negli Emirati, con lui, doveva esserci anche Anna Kalinskaya, sua compagna (o sarebbe meglio dire ex, a questo punto?) e collega.

Sappiamo bene, però, che i due hanno rotto, come si evince chiaramente dal fatto che la ragazza non sia stata presente né alle Finals e né a Malaga, per la finalissima di Coppa Davis. Secondo la Gazzetta dello Sport, dunque, i due ex piccioncini sarebbero stati costretti a rivedere i propri piani. L’azzurro andrà a Dubai da solo, mentre la russa, così pare, svolgerà la off season a Miami, dove si trova dal giorno in cui Jannik ha alzato al cielo la coppa del torneo dei Maestri.

I fan della coppia, manco a dirlo, continuano comunque a sperare in un riavvicinamento e nel lieto fine. E chissà che i due innamorati non si ritrovino proprio a Dubai, all’ombra del Burj Al-Khalifa, e non decidano di sistemare le cose e di riprovarci.