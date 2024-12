Real Madrid-Getafe, Liga: tv, formazioni, pronostico

Real Madrid-Getafe è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una settimana difficile per il Real Madrid, una settimana difficile soprattutto per Mbappé, che ha sbagliato il calcio di rigore a Liverpool non permettendo agli uomini di Ancelotti riprendere un match che poi i Blancos hanno perso. Critiche su critiche per il centravanti francese, che è chiamato al pronto riscatto contro il Getafe nel pomeriggio di oggi.

Sì, perché se in Champions – ed è una notizia – i madrileni stanno faticando tantissimo e dovranno quasi sicuramente fare i playoff visto che in cinque partite giocate sono arrivate già tre sconfitte, in campionato la truppa di Ancelotti è a meno quattro dal Barcellona ma ha una partita da recuperare. Quindi un po’ è in ripresa la squadra, che in casa contro il Getafe cerca, come al solito, un unico risultato, la vittoria.

Il Real saprà quello che è stato il risultato del Barcellona – impegnato ieri – e quindi in un caso o nell’altro avrà le motivazioni giuste per cercare di prendersi una vittoria che, sulla carta, pare essere sicura. Il Getafe infatti, tredici punti in classifica, è una squadra che è stata costruita per cercare una salvezza tranquilla e che soprattutto sa benissimo che per raggiungere il proprio obiettivo non deve vincere questi match, ma quelli che sulla carta valgono il doppio: gli scontri diretti, in poche parole. Non che partano battuti gli ospiti, ma di certo in caso di sconfitta non sarà fatto un dramma.

Il pronostico

Reazione di forza del Real Madrid, che cercherà e si prenderà una vittoria importante contro il Getafe per scacciare i fantasmi della sconfitta contro il Liverpool. Match da almeno tre reti complessive quello del Bernabeu.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Getafe

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Rudiger, Asencio, F Garcia; Ceballos, Valverde, Bellingham; Guler, Mbappe, Diaz.

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Iglesias, Duarte, Alderete, Rico; Milla, Arambarri; Nyom, Uche, Perez; Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0