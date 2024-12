Lecce-Juventus, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Lecce-Juventus è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una Juventus rimaneggiata e soprattutto spuntata non ha potuto far altro che accontentarsi di un punto nelle trasferte con Milan e Aston Villa, entrambe terminate 0-0. I bianconeri di Thiago Motta continuano ad incassare pochissimi gol – attualmente la miglior difesa del campionato con appena 7 reti subite – ma senza una punta di ruolo (Vlahovic è infortunato) aumentare la media realizzativa diventa ancora più difficile.

E se a San Siro, una settimana fa, Locatelli e compagni non si sono quasi mai fatti vivi in area avversaria, nella notte di Champions a Birmingham hanno cercato di limitare i danni pur creando più pericoli rispetto al match coi rossoneri. La Juventus continua dunque a dare la sensazione di essere un’incompiuta e per dare un giudizio sull’operato di Motta bisognerà aspettare che il tecnico italobrasiliano abbia nuovamente la rosa al completo. Al di là delle assenze, però, i bianconeri non possono permettersi di perdere terreno nei confronti del gruppo di testa ed un eventuale passo falso nella terza trasferta consecutiva contro il Lecce rischierebbe di allontanare ulteriormente la Juve dal Napoli capolista, momentaneamente a +4. I salentini, dal canto loro, vengono da una vittoria pesantissima: tre punti di platino nello scontro diretto con il Venezia (0-1), che gli ha permesso di scalare qualche posizione ed abbandonare la zona rossa. Esordio vincente per Marco Giampaolo, che durante l’ultima sosta per le nazionali ha preso il posto di Luca Gotti: in laguna il suo Lecce ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo ma la cosa più importante era tornare a vincere e muovere la classifica.

Lecce-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Giampaolo dovrebbe confermare il 4-3-3 visto a Venezia, con il tridente d’attacco formato da Dorgu, Pierotti e Krstovic. Il montenegrino quasi certamente vincerà il ballottaggio con Rebic – pronto ad entrare nella ripresa – mentre l’argentino è in vantaggio su Oudin. In difesa duello tra Guilbert e Pelmard.

Situazione di grande emergenza in casa Juve. Vlahovic difficilmente recupererà per la trasferta di Lecce ma in Salento mancheranno all’appello, oltre ai vari Nico Gonzalez, Cabal, Douglas Luiz, Bremer e Milik, anche McKennie e Savona. Motta potrebbe far rifiatare Cambiaso (il giovane Rouhi al suo posto?) ma è probabile che ci sia spazio anche per Mbangula. L’altro ballottaggio è tra Weah e Conceiçao.

Come vedere Lecce-Juventus in diretta tv e in streaming

Lecce-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Le assenze non possono essere un alibi per una Juventus obbligata a tenere il passo delle squadra che stanno davanti. Il Lecce, ringalluzzito dal soffertissimo successo di Venezia, non parte battuto ma i bianconeri restano favoriti in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Rouhi; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Yildiz.

In Lecce-Juventus le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-1