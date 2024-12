Fiorentina-Inter, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Fiorentina-Inter è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il match più interessante di questa giornata va in scena al “Franchi” tra due squadre che scoppiano di salute e che fanno parte del nutrito gruppo (in cui ci sono pure Lazio e Atalanta) che è a un solo punto dalla vetta, occupata momentaneamente dal Napoli. L’Inter campione d’Italia in carica contro la sorprendente Fiorentina di Raffaele Palladino, che da ottobre in poi ha messo il turbo e non si è più fermata.

Dopo un avvio problematico l’allenatore viola ha rimescolato qualche carta, riuscendo a sfruttare la profondità della rosa e a dare un’identità alla sua squadra, trovando anche dei punti fermi nonché dei veri e propri leader (pensiamo allo strepitoso portiere De Gea oppure al centravanti Kean, autore di ben 9 gol in 12 partite).

Sono 7 le vittorie consecutive della Viola in campionato: domenica scorsa si è dovuto arrendere pure il Como, trafitto dai gol di Adli e Kean (0-2). La Fiorentina ha ritrovato i 3 punti anche in Conference League: stavolta le seconde linee hanno ben figurato e, nonostante qualche disattenzione nella propria metà campo nel finale di gara, i gigliati si sono sbarazzati dei ciprioti del Pafos, piegati 3-2 a Firenze.

In settimana si è allungata la lunghissima striscia positiva dell’Inter, che si è imposta di misura sul Lipsia (1-0) in Champions League: solamente il Liverpool ha fatto meglio dei nerazzurri nella fase a girone unico della manifestazione continentale più importante. E soprattutto nessuno ha incassato meno gol degli uomini di Simone Inzaghi, la cui porta in coppa è ancora inviolata (cinque clean sheet su cinque). L’Inter si era invece scatenata nell’ultima di campionato: malgrado le assenze – tra cui quella di Lautaro Martinez – i campioni in carica hanno rifilato cinque reti al malcapitato Verona (0-5).

Fiorentina-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

L’unico indisponibile, nella Fiorentina, è Richardson. Palladino ha recuperato anche Gudmundsson: l’islandese avrebbe dovuto già giocare in Conference League ma l’allenatore ha deciso di preservarlo. L’ex Genoa potrebbe prendere il posto di Beltran, in campo per poco più di un’ora contro il Pafos in Conference League. A centrocampo, invece, si rivedrà la coppia formata da Adli e Cataldi.

Nell’Inter si è fermato Pavard: il francese probabilmente rientrerà soltanto a gennio. Difesa da reinventare per Inzaghi, che oltre a Bisseck dovrebbe dare fiducia anche de Vrij al posto di un Acerbi non ancora al meglio. Davanti riecco la cosiddetta “ThuLa”, formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Come vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Pur faticando, l’Inter nelle ultime stagioni è quasi sempre riuscita a fare bottino pieno al “Franchi”: l’ultimo successo della Viola risale addirittura 2017. Anche stavolta, tuttavia, sembrano esserci tutti i presupposti per una gara equilibrata e soprattutto vivace, con entrambe le squadre che dovrebbero trovare la via del gol. I nerazzurri hanno ovviamente qualcosa in più della Fiorentina ma potrebbe non filare tutto liscio come l’olio.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2