Liverpool-Manchester City, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Liverpool-Manchester City è una partita valida per la tredicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

È la sfida più attesa, ma le due principali candidate al titolo ci arrivano con umori diametralmente opposti. Da una parte il Liverpool, che tra Champions League e campionato non sta lasciando neppure le briciole. A punteggio pieno in coppa – cinque vittorie in altrettante partite – e primo in Premier League con un vantaggio già importante sulle inseguitrici: la squadra di Arne Slot è a +8 sui campioni in carica del Manchester City.

Dall’altra ci sono proprio i Cityzens, che stanno invece attraversando il momento più difficile in assoluto della gestione Guardiola. Non vincono da sei partite ed hanno perso le ultime tre di campionato (Bournemouth, Brighton e Tottenham). Tre sconfitte di fila – pesantissima quella con gli Spurs, 0-4 in casa – tante quante ne avevano collezionato nelle 47 giornate precedenti: numeri che spiegano benissimo la crisi – a questo punto possiamo permetterci di utilizzare questo termine – di una squadra nel bel mezzo della stagione si è ritrovata orfana di un giocatore indispensabile come Rodri (lo spagnolo, Pallone d’Oro, ha finito la stagione). Il City non è riuscito ad interrompere il digiuno di gol neppure in Champions League: martedì scorso De Bruyne e compagni si sono fatti incredibilmente riacciuffare dal Feyenoord nell’ultimo quarto d’ora di gioco dopo essere andati in vantaggio di tre reti (3-3).

City quasi spalle al muro

Guardiola a fine gara si è presentato davanti ai microfoni dei giornalisti con dei graffi sul volto, confessando di aver sfogato verso sé stesso la rabbia e la frustrazione per il mancato successo.

Nervi tesi, insomma, alla vigilia di una gara che potrebbe rappresentare già una sorta di ultima spiaggia per la squadra che da quattro anni vince ininterrottamente il campionato inglese. Si respira un’aria completamente diversa invece dalle parti di Anfield: il Liverpool in Champions ha battuto anche il Real Madrid (2-0), a conferma del suo momento magico. Slot contro il City ritrova Alexander-Arnold, ma restano in dubbio Konaté e Bradley: entrambi verranno valutati. Dall’altro lato Guardiola spera di poter schierare dal 1′ Ruben Dias.

Come vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv e in streaming

Liverpool-Manchester City è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci aspettiamo una reazione da parte del Manchester City dopo l’ennesimo risultato deludente ma il Liverpool, in un vero e proprio stato di grazia, resta favorito in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Luis Diaz; Darwin Nunez.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Lewis, Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne, Matheus Nunes; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1