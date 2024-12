Premier League, pronostici tredicesima giornata: partite domenica ore 14:30

Premier League, in programma tre sfide interessanti prima del big match tra Liverpool e Manchester City: in campo Chelsea, Manchester United e Tottenham.

Prima del piatto forte di giornata, l’atteso big match tra Liverpool e Manchester City, sono in programma tre sfide interessanti, che riguardano la parte alta della classifica della Premier League ma non solo. Tre partite che si giocheranno in contemporanea (ore 14:30) e che faranno da “antipasto” in vista della gara di Anfield.

Protagoniste Chelsea, Tottenham e Manchester United, tutte impegnate giovedì scorso tra Conference ed Europa League. I Blues di Enzo Maresca non hanno avuto problemi a prendersi i 3 punti nella trasferta di Heidenheim (0-2) nonostante siano scesi in campo con una formazione infarcita di seconde linee: vittoria e clean sheet in terra teutonica per i londinesi, a punteggio pieno nella terza manifestazione continentale. Secondo successo di fila dopo quello con il Leicester in campionato (1-2), che ha permesso alla squadra allenata dal tecnico italiano di rimanere attaccata al treno Champions League: il Chelsea è terzo a quota 22 punti e, pur staccato dal Liverpool capolista – i Reds hanno 9 punti in più – dà l’impressione di aver cambiato marcia rispetto alle ultime stagioni. In questo turno Maresca può approfittare del momento non particolarmente entusiasmante dell’Aston Villa, a secco di vittorie da sette partite: gli uomini di Unai Emery si sono un po’ spenti dopo la buona partenza e vengono da due pareggi tra Premier e Champions contro Crystal Palace (2-2) e Juventus (0-0). Chelsea leggermente favorito in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le previsioni sulle altre partite

Va a caccia della sua prima vittoria nel massimo campionato inglese il tecnico lusitano Ruben Amorim, nuovo condottiero del Manchester United. L’ex allenatore dello Sporting una settimana fa ha debuttato con un pareggio in casa del neopromosso Ipswich Town (1-1), mentre in Europa League sono arrivati i tre punti grazie alla rimonta sui norvegesi del Bodo/Glimt, battuti 3-2 (decisiva una doppietta dell’ex Atalanta Hojlund).

I problemi non sono stati ancora tutti risolti, con Amorim che avrà bisogno di tempo per poter incidere, ma la squadra, al netto delle incertezze nella propria metà campo, sembra avere un altro atteggiamento: si può dare fiducia ai Red Devils nella sfida con l’Everton, partita da vincere a tutti i costi per riavvicinarsi alla zona Europa (lo United al momento è addirittura dodicesimo).

La terza gara in programma nel pomeriggio domenicale è il derby londinese tra Tottenham e Fulham. Gli Spurs sabato scorso sono stati grandi protagonisti grazie alla roboante vittoria in casa del Manchester City, abbattuto 4-0 all’Etihad Stadium, ma in Europa League si sono fatti riacciuffare dalla Roma in pieno recupero. Alti e bassi per la squadra di Ange Postecoglou, che dovrà fare attenzione alla voglia di riscatto dei Cottagers, a sorpresa travolti dal Wolverhampton nell’ultima giornata (1-4): i gol non dovrebbero mancare.

Premier League: possibili vincenti

Chelsea (in Chelsea-Aston Villa)

Manchester United (in Manchester United-Everton)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Aston Villa

Tottenham-Fulham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Manchester United-Everton

Tottenham-Fulham

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Manchester United-Everton è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

