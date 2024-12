Parma-Lazio e Torino-Napoli, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Parma-Lazio e Torino-Napoli sono partite della quattordicesima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il pareggio in Europa League – con grosse polemiche per via di un rigore che sembrava abbastanza netto non concesso per un fallo su Isaksen – ha interrotto una serie di vittorie consecutive che, la Lazio, vuole riprendere. Stavolta il turnover di Baroni non ha pagato del tutto e i biancocelesti, sul campo del Parma, tornano con i titolarissimi.

Per il Parma, invece, è la seconda gara interna di fila. La prima, contro l’Atalanta, non è andata benissimo e inoltre la vittoria del Cagliari di venerdì sera ha ulteriormente accorciato la classifica della Serie A: gli uomini di Pecchia sono fuori ancora dalla zona rossa, ma avrebbero bisogno di punti per rimanere con il morale alto. Diciamo, però, che è abbastanza difficile questo possa succedere, la Lazio vista fino al momento è una squadra davvero importante che crea problemi a tutti.

Come problematica è la gara che dovrà affrontare il Torino di Vanoli – reduce dal pareggio interno contro il Monza e da tre sconfitte prima di questo punto – che ospita la capolista Napoli che dopo la vittoria contro la Roma ha ripreso la corsa. Crediamo fermamente, comunque, che anche gli azzurri siano convinti che non sarà una gara semplicissima, ma in questo momento i campani, con il nuovo tecnico in panchina, non danno l’idea, almeno, di essere una squadra che potrebbe calare mentalmente e quindi darà la possibilità ai granata di fare un risultato positivo. Anche in questo caso, quindi, così come spiegato prima per la Lazio, ci appare possibile una vittoria esterna.

Come vedere Parma-Lazio e Torino-Napoli in diretta tv e in streaming

Parma-Lazio e Torino-Napoli sono in programma domenica alle 15:00 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale 1.80 volte la posta. L’affermazione del Napoli, invece, vale 1.78 volte la posta su Goldbet e Lottomatica, mentre 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico di Parma-Lazio

Una gara da almeno una rete per squadra e, una gara, da vittoria esterna. La Lazio non fermerà la propria corsa in campionato e tornerà a casa con tre punti pesantissimi per il proprio cammino.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

Il pronostico di Torino-Napoli

Rimarrà in testa alla classifica il Napoli di Conte, che in un match che di gol non ne dovrebbe regalare chissà quanti, si prenderà i tre punti continuando a guardare almeno per un’altra settimana tutti dall’alto verso il basso.

Le probabili formazioni

TORINO(3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria.

NAPOLI(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1