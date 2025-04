Pronostico Auxerre-Lione: l’impresa è servita

Auxerre-Lione è una partita valida per la ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Forse il pensiero del Lione, in questa partita, un po’ sarà a giovedì, quando la squadra di Fonseca andrà a giocare sul campo del Manchester United per la gara di ritorno di quarti di finale di Europa League. Il 2-2 della passata settimana tiene tutto aperto. Però, anche in campionato, una delle squadre più importanti della Ligue 1 ha l’occasione di prendersi una qualificazione, anche in Champions, per il prossimo anno. Quindi non si può sbagliare.

Le ultime due stagioni dell’Auxerre in Ligue 1 si sono chiuse con una retrocessione per quelli che domenica sera saranno i padroni di casa. Stavolta invece non sarà così: sono già 38 i punti conquistati quindi si può brindare ad una permanenza quasi storica. La voglia di togliersi delle soddisfazioni da qui alla fine dell’anno, quindi, ci sono. Ma le motivazioni sono importanti anche dall’altro lato. Il Lione, inoltre, con la cura avviata da Fonseca, di partite ne ha sbagliate davvero poche. Un cambio tecnico che ha portato i suoi frutti e che ha dato di nuovo morale e spinto ad una squadra che ha cambiato davvero marcia. Ed è per questo motivo che crediamo che il Lione possa riuscire in quella, visti gli impegni in mezzo alla settimana, potrebbe fare una vera e propria impresa vincendo nel match in programma domenica sera.

Come vedere Auxerre-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida Auxerre-Lione, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati ancora acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Lione è quotata a 1.82 su Goldbet, Lottomatica e 1.80 su Snai.

Il pronostico

Lione favorito e vittorioso. Una gara che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra. Non sarà facile, come vi abbiamo spiegato prima e anche i motivi: ma la squadra di Fonseca non può sbagliare. E non sbaglierà.

Le probabili formazioni di Auxerre-Lione

AUXERRE (4-2-3-1): Leon; Hoever, Diomande, Jubal, Akpa, Mensah; Perrin, Massengo, Danois, Onaiu; Sinayoko.

LIONE (4-3-3): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Veretout, Matic, Tolisso; Almada; Cherki, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2