Pronostico Wolfsburg-Bayern Monaco: tanti gol dopo la delusione europea

Wolfsburg-Bayern Monaco, i pronostici della sfida di Bundesliga che vedrà impegnati in bavaresi
Dopo aver festeggiato la vittoria di un campionato mai in discussione e metabolizzato la dolorosa uscita dalla Champions League, il Bayern Monaco di Kompany affronta gli ultimi ostacoli in campionato senza obiettivi incombenti.
Certo, l’eliminazione per mano del Psg pesa ancora tanto nella testa e nelle gambe dei bavaresi che contro il Wolfsburg hanno la grande occasione di voltare subito pagina. Con una formazione piuttosto rimaneggiata almeno nell’undici iniziale, però, Olise e compagni se la vedranno con una compagine a caccia di punti pesantissimi in ottica salvezza.
A pari punti con il St. Pauli ma al terzultimo posto a causa della differenza rete, i biancoverdi non possono permettersi passi falsi. L’ago della bilancia in termini di motivazioni pende a favore dei padroni di casa che, però, se la vedranno con un avversario ferito e a caccia di nuovi record da battere, di squadra e soprattutto individuali.
Come vedere Wolfsburg-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming
La sfida Wolfsburg-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18.30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Senza troppi tatticismi, il Bayern Monaco dovrebbe comunque riuscire a fare la sua partita fatta di tecnica, qualità e di attacchi veementi agli spazi: dal canto suo, il Wolfsburg ha chances concrete di siglare almeno un gol. Almeno tre reti complessivi, spettacolo e occasioni sono da mettere in preventivo.
Le probabili formazioni di Wolfsburg-Bayern Monaco
WOLFSBURG: Kamil Grabara; Jeanuël Belocian, Denis Vavro, Konstantinos Koulierakis; Saël Kumbedi, Joakim Maehle; Vinicius Souza, Christian Eriksen; Patrick Wimmer, Dženan Pejčinović, Adam Daghim.
BAYERN MONACO: Urbig, Stanisic, Kim, Ito, Kimmich, Goretska, Bichof, Karl, Musiala, Jackson, Diaz.
POSSIBILE RISULTATO: 2-3
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