Sconforto per Schumacher, è finita: annuncio drammatico

Sconforto per Schumacher: decisione ufficiale arrivata e già comunicata. Per lui è finita. Ecco le parole che chiudono tutto

La decisione è ufficiale, già arrivata e già comunicata. Una decisione che era nell’aria. Mick Schumacher, figlio di Michael, alla fine di questo 2024 lascerà il ruolo di pilota di riserva della Mercedes.

Vuole correre, non vuole più stare nelle retrovie anche se è difficile adesso pensare che ci possa essere un team pronto a dargli una macchina. Ma quello che è stato è stato e non si torna più indietro. Il tedesco non ha nessuna intenzione di rimanere per tutta la vita nell’attesa che si liberi un posto e quindi è ufficialmente sul mercato in attesa, sì in questo caso, della chiamata giusta che chissà, magari potrebbe pure arrivare nello spazio di pochissimo tempo. Vedremo quello che succederà, ovviamente, lo seguiremo con molta attenzione.

Sconforto per Schumacher: decisione UFFICIALE

Mick Schumacher ha commentato in questo modo la decisione presa al termine di due anni sicuramente importanti per il pilota titolare nel WEC nella classe Hypercar con Alpine: “Sono grato a Toto Wolff e a tutta la Mercedes per questo biennio che sicuramente mi ha permesso di crescere come pilota accumulando esperienza preziosa soprattutto per quanto riguarda il lato ingegneristico. Guardare queste auto in gara e non sedermi io stesso nell’abitacolo, però, è difficile. Voglio tornare a concentrarmi al 100% sulle corse. Voglio dedicarmi completamente all’aspetto sportivo del motorsport. In definitiva, se si è un pilota si vuole correre”.

“L’apporto di Mick Schumacher negli ultimi due anni è stato fondamentale per il team – ha detto, commentando appunto la notizia, anche Toto Wolff – tuttavia, Mick è prima di tutto un pilota. Sia nel periodo trascorso in F1, sia quest’anno con le sue prestazioni nel Campionato Mondiale Endurance, abbiamo visto che è un pilota di altissimo livello e che merita di gareggiare nei migliori campionati. Lo voglio ringraziare sentitamente per l’impegno profuso e gli auguro il meglio per il suo futuro”. Un addio senza nemmeno grossi rimpianti, questo lo possiamo tranquillamente affermare senza nessun problema.