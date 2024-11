Berrettini ha i giorni contati: il Natale ha l’oro in bocca

Berrettini, nessun programma per Natale a parte uno: tornare agli antichi fasti.

In questo preciso istante, è on fire come non lo era da tempo. E ha ben donde di essere eccitato ed entusiasta, considerato che ha concluso il suo 2024 nel miglior modo possibile. Inutile negarlo: è in gran parte merito suo, si provi a dire il contrario, se la Nazionale azzurra è riuscita ad alzare al cielo, per il secondo anno consecutivo, la Coppa Davis.

Senza la determinazione e il coraggio di Matteo Berrettini, che fiancheggiato e supportato da Jannik Sinner ha dato il meglio di sé nei momenti più cruciali della gara, la competizione a squadre avrebbe avuto, forse, un epilogo un po’ diverso. Fortunatamente il romano c’era e c’era anche, con lui, la sua proverbiale voglia di vincere. Quella che spesso, in passato, ha fatto la differenza, ma che per un breve periodo, complici gli infortuni che lo hanno ripetutamente messo ko, sembrava aver perso per strada.

Adesso che l’ha ritrovata, però, il martello azzurro ha tutta l’intenzione di cavalcare l’onda e di arraffare qualunque cosa bella il destino abbia in serbo per lui. Dopo la Davis, giustamente, è volato a Miami per concedersi qualche giorno di relax e di libertà, ma questo break non durerà molto. Ci sono tantissime cose che stanno bollendo in pentola e, è proprio il caso di dirlo, Berrettini a questo punto ha davvero le ore contate.

Berrettini punta tutto su Alicante: off season al via

Tra qualche giorno rientrerà in Italia per partecipare al Gala che la Fitp ha organizzato per i suoi campioni. In occasione dell’evento, si provvederà a premiare sia la squadra maschile che quella femminile, reduci da due incredibili successi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup.

Dopodiché, com’è che si dice? Che il mattino, anzi, il Natale, ha l’oro in bocca, ragion per cui la preparazione invernale di Matteo Berrettini avrà inizio proprio nel giorno in cui iniziano ufficialmente le festività natalizie: l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Sarà allora che il romano, accompagnato dal coach Alessandro Bega – che nel frattempo riesca a trovare anche un altro allenatore? – e dal preparatore atletico Umberto Ferrara, che arriva direttamente dal team di Jannik Sinner, volerà ad Alicante per rimettersi all’opera.

L’obiettivo, manco a dirlo, è scalare il ranking e tornare agli antichi fasti. Il suo 2025 potrebbe iniziare da Brisbane, o forse da Hong Kong. Di sicuro, prima di buttarsi nella mischia degli Australian Open, vorrà mettere un po’ di benzina, per cui è fuori discussione che riparta direttamente dallo Slam che si gioca nella terra dei canguri. Quale che sia la sua scelta finale, di speranza ce n’è una sola: che l’anno nuova possa finalmente restituirgli, cioè, tutto quello che il passato che gli ha ingiustamente sottratto.