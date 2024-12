Udinese-Genoa, Serie A: tv, formazioni, pronostico

Udinese-Genoa è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Pareggio con polemiche quello dell’Udinese della scorsa giornata sul campo dell’Empoli. I friulani infatti hanno rimarcato la mancata assegnazione di un calcio di rigore. Dopo tre sconfitte di fila i bianconeri hanno comunque mosso la classifica, su un campo difficile, sul quale la Juve ha pareggiato e il Napoli, ad esempio, ha vinto con molta fatica.

Ma anche le altre sconfitte, quelle precedenti, erano arrivate in maniera inaspettata. Quindi, lo possiamo dire serenamente: i bianconeri del Friuli non stanno malissimo. E vorrebbero tornare a sorridere. Dall’altro lato, però, nel match che aprirà il turno domenicale della massima serie, c’è un Genoa fresco di cambio allenatore che ha avuto la possibilità di lavorare una settimana intera con la nuova squadra. Vieira, infatti, ha preso il posto di Gilardino e ha pareggiato contro il Como. Ma quello è un punto che si potrebbe attribuire più all’ex tecnico che al francese, quindi il vero impatto si vedrà in questa partita.

Sarà una gara tattica e anche molto, lo possiamo tranquillamente affermare. Sarà una gara che, mettendo in palio dei punti davvero importanti per raggiungere la salvezza, vedrà due squadre bloccate che soprattutto non vorranno perdere. La paura di perdere sarà maggiore della voglia di vincere. Quindi, in questi casi, sappiamo tutti come potrebbe andare a finire.

Come vedere Udinese-Genoa in diretta tv e in streaming

Udinese-Genoa è in programma domenica alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

In un match da almeno una rete per squadra, il pareggio in questa partita è il risultato che potrebbe venire fuori alla fine dei 90 minuti. Muovere la classifica in questo momento è assai importante per entrambi i club che quindi si potrebbero anche accontentare.

Le probabili formazioni di Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Giannetti, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin; Davis.

GENOA (4-3-3): Leali; Zanoli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Miretti, Pinamonti, Messias.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1