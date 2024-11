I pronostici di sabato 30 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

I pronostici di sabato 30 novembre, tornano in campo tutti i principali campionati: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League.

La quattordicesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite tra cui Milan-Empoli. I rossoneri in Champions League contro lo Slovan Bratislava hanno messo nuovamente in mostra evidenti limiti difensivi di cui l’Empoli potrebbe approfittare in contropiede: la vittoria del Milan sembra fuori discussione, ma Maignan potrebbe incassare almeno un gol.

Il match clou di questo sabato si gioca in Bundesliga dove si affrontano Borussia Dortmund e Bayern Monaco: l’opzione multigol casa 1-3 + multigol ospite 1-3 stuzzica e non poco, perché è difficile immaginare una partita senza gol ma allo stesso tempo visto l’equilibrio non dovrebbe esserci goleada da parte di una delle due rivali.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Barcellona-Las Palmas nella Liga spagnola, Lipsia-Wolfsburg, Werder Brema-Stoccarda e Friburgo-Borussia Monchengladbach di Bundesliga, Wolverhampton-Bournemouth di Premier League e Crystal Palace-Newcastle di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

Brentford (in Brentford-Leicester, Premier League, ore 16:00)

(in Brentford-Leicester, Premier League, ore 16:00) Rennes (in Rennes-St. Etienne, Ligue 1, ore 17:00)

(in Rennes-St. Etienne, Ligue 1, ore 17:00) Feyenoord (in Feyenoord-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00)

(in Feyenoord-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00) PSG (in PSG-Nantes, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Las Palmas , Liga , ore 14:00

, , ore 14:00 Lipsia-Wolfsburg , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Wolverhampton-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Werder Brema-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Friburgo-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Crystal Palace-Newcastle, Premier League, ore 16:00

Comparazione quota totale (OVER 2.5 + GOL): 11.01 GOLDBET ; 10.89 SNAI; 11.01 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Milan vincente e almeno un gol per squadra in Milan-Empoli, ore 18:00