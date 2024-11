West Ham-Arsenal, Premier League: tv, formazioni, pronostico

West Ham-Arsenal è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le due sconfitte consecutive contro Newcastle e Inter sono ormai alle spalle: l’Arsenal di Arteta ha ripreso la corsa. Prima ha pareggiato contro il Chelsea, una partita difficilissima, poi ha vinto contro il Nottingham e in settimana è andato a prendersi tre punti pesantissimi sul campo dello Sporting: giocando un calcio praticamente perfetto e chiudendo il match in goleada. Sì, la squadra di Arteta è tornata.

E adesso, visto lo scontro diretto al vertice tra Liverpool e City, arriva una ghiotta occasione per cercare di recuperare punti su qualcuno. E magari chissà, domenica pomeriggio i Gunners potrebbero essere anche secondi in classifica alle spalle dei Reds di Slot. Vedremo. Senza dubbio per fare questo serve solamente una vittoria sul campo del West Ham. Difficile, ma non impossibile. Difficile perché i padroni di casa sono comunque una formazione importante, che sicuramente per le qualità che ha meriterebbe una posizione di classifica diversa; non impossibile perché fino al momento gli uomini di Lopetegui hanno avuto un cammino assai altalenante in questo primo scorcio di stagione: passa da sconfitte che non si possono nemmeno commentare, a vittorie importanti come l’ultima che è stata piazzata sul campo del Newcastle. Ovvio che una formazione così avrebbe bisogno di certezze che per ora non sono state trovate. L’Arsenal, in poche parole, ha l’occasione di poter fare continuare questo cammino sulle montagne russe della formazione padrona di casa. E crediamo che ci riuscirà.

Come vedere West Ham-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida West Ham-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal sul campo del West Ham è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e a 1.45 anche su Snai.

Il pronostico

Vittoria esterna dell’Arsenal, che piazzerà la terza vittoria di fila in una settimana, la seconda in trasferta.

Le probabili formazioni di West Ham-Arsenal

WEST HAM (4-3-3): Fabianski; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Paqueta, Soucek, Summerville; Antonio.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Calafiori; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Havertz, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2