Milan-Empoli, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Milan-Empoli è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dicembre è ormai alle porte ed il Milan di Paulo Fonseca, tra campionato e Champions League, continua ad alternare prestazioni buone ad altre meno buone. Dopo la strepitosa vittoria al “Bernabeu” contro il Real Madrid, i rossoneri non hanno convinto più di tanto: pareggio pirotecnico a Cagliari (3-3), soporifero con la Juventus a San Siro (0-0) e vittoria – ma non senza sbavature – contro il modesto Slovan Bratislava in coppa, rimasto comunque in partita fino alla fine (2-3).

La priorità del Diavolo, adesso, deve essere quella di riavvicinarsi il prima possibile al gruppone di testa: Theo Hernandez e compagni (con una partita da recuperare) hanno 10 punti in meno del Napoli capolista. Sono nove invece le lunghezze che li separano da Atalanta, Fiorentina, Lazio e Inter: davanti, insomma hanno messo il turbo ed ulteriori passi falsi potrebbero essere deleteri. Da vincere a tutti i costi, dunque, gare come quelle con l’Empoli, che arriva nel capoluogo meneghino con un bagaglio pieno di entusiasmo e con la tranquillità di chi non ha niente da perdere. I toscani, reduci da tre risultati positivi (una vittoria e due pareggi) sono a metà classifica e si mantengono a debita distanza dalla zona retrocessione: l’attacco segna con il contagocce ma la difesa azzurra è la quarta meno perforata del torneo con soli 11 gol subiti.

Milan-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nessun problema per Pulisic dopo il lieve infortunio patito a Bratislava. Lo statunitense ha recuperato in fretta e ricoprirà nuovamente il ruolo di trequartista alle spalle di Morata, che ha saltato il match di Champions League in quanto squalificato. Anche Leao giocherà dal 1′. I dubbi di Fonseca sono in difesa con Calabria e Tomori che insidiano Emerson Royal e Thiaw.

Nell’Empoli mancheranno gli infortunati Grassi, Fazzini, Zurkowski, Sazonov e Haas (quest’ultimo ha terminato la stagione). D’Aversa potrebbe mandare in campo una formazione molto simile a quella che ha affrontato l’Udinese lunedì scorso: in attacco ballottaggio tra l’ex di turno Colombo e Pellegri, in gol contro i friulani.

Come vedere Milan-Empoli in diretta tv e in streaming

Milan-Empoli, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Un Empoli spensierato potrebbe rivelarsi un cliente più ostico del previsto per un Milan che va a sprazzi. Gara da non sbagliare per i rossoneri ma i toscani si faranno valere: almeno un gol per parte a San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Pezzella; Esposito, Maleh; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1