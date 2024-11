Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è una partita valida per la dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il cosiddetto Klassiker di Germania ha sempre un certo fascino ma per il secondo anno consecutivo Borussia Dormtund e Bayern Monaco, storiche rivali, lotteranno verosimilmente per obiettivi diversi. Sì, perché nessuno, finora, sembra poter impensierire i bavaresi, primi da soli e con 6 punti di vantaggio sulla seconda dopo appena 11 giornate. Di sicuro non i gialloneri di Nuri Sahin, che hanno già fatto registrare troppi passi falsi (4 sconfitte) a differenza della corazzata di Vincent Kompany, decisa a riprendersi immediatamente lo scettro di campione della Bundesliga dalle mani del Bayer Leverkusen.

Nove vittorie e due pareggi per un Bayern Monaco che è l’unico a non aver ancora perso una partita. Kane e compagni non sono riusciti a battere solo Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte: di gol ne stanno segnando a valanga (ben 36) ma il vero “segreto” di Kompany è una retroguardia solidissima. Il Bayern ha incassato solamente 7 gol e martedì scorso contro il PSG (1-0), nel match valido per la quinta giornata di Champions League, è arrivato il settimo clean sheet tra le varie competizioni. In poche parole, i bavaresi non subiscono gol dal 4-1 con il Barcellona di fine ottobre, che è pure la loro ultima sconfitta.

Il Borussia Dortmund in casa le ha vinte tutte

Il Borussia Dortmund, invece, è stato impeccabile tra le mura amiche: il famigerato “muro giallo” è un vero e proprio fattore, con gli uomini di Sahin che hanno sempre e solo vinto, tra Bundesliga e Champions League, ogni volta che hanno giocato davanti al proprio pubblico.

L’hanno fatto una settimana fa strapazzando 4-0 il Friburgo e riavvicinandosi al quarto posto: il Borussia ha 19 punti, uno in meno del Bayer Leverkusen, sebbene il divario nei confronti del Bayern abbia già raggiunto la doppia cifra (10). Anche i gialloneri hanno sorriso in Champions League: mercoledì grazie ai gol di Gittens, Bensebaini e Guirassy hanno archiviato senza problemi la pratica Dinamo Zagabria (0-3), salendo al quarto posto in classifica. Sahin nel Klassiker, oltre ad Adeyemi e Brandt, dovrà rinunciare a capitan Emre Can, che è squalificato. Dall’altro lato saranno invece assenti Pavlovic e Palhinha.

Come vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Bayern Monaco non perde al Signal Iduna Park dal 2018, mentre il Borussia solo lo scorso anno ha interrotto il lungo digiuno di vittorie contro i bavaresi, espugnando l’Allianz Arena. In patria finora la squadra di Kompany è stata un rullo compressore ma non possiamo non considerare lo strepitoso rendimento casalingo dei gialloneri, che in casa si trasformano. Preferendo dunque non esprimerci sul risultato finale, immaginiamo una gara potenzialmente spettacolare, da più di 2 gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayern Monaco

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Groß; Beier, Sabitzer, Gittens; Guirassy.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Guerreiro, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Gnabry; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2