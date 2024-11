Bologna-Venezia, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Bologna-Venezia è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La sconfitta in casa contro il Lille in Champions League – il Bologna ha trovato il primo inutile gol della sua manifestazione – ha di fatto estromesso la formazione di Italiano nella massima competizione europea. Un punto in cinque giornate è troppo poco per pensare di andare anche ai playoff anche perché adesso ci saranno pure due trasferte in Portogallo difficilissime. Meglio dedicarsi al campionato.

Gli emiliani sono sicuramente in risalita, anche se arrivano all’appuntamento contro il Venezia dopo aver incassato la prima sconfitta in Serie A della stagione contro la Lazio. Una battuta d’arresto che non macchia comunque quello di buono che era stato fatto nel corso delle ultime settimane. Le qualità il Bologna per vincere questo match in Serie A ce le ha. Anche perché il Venezia di Di Francesco, vuoi o non vuoi, non è tranquillo: ha perso contro il Lecce, in maniera assai immeritata – del tutto immeritata, anzi – e avrebbe bisogno assoluto di punti. Il tecnico rischia? Beh, se andassimo a vedere solamente le prestazioni allora oseremmo dire di no, ma sappiamo benissimo che nel calcio sono solamente i risultati quelli che contano. E allora le possibilità di un addio ci sono, magari non altissime, ma esistono.

Bologna, insomma, favorito, nonostante quella che è stata la fatica in mezzo alla settimana contro i francesi. Riprendere il cammino in campionato è il vero obiettivo di Italiano.

Come vedere Bologna-Venezia in diretta tv e in streaming

Bologna-Venezia è in programma sabato alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Per gli analisti della Snai vale anche 1.65 volte la posta

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. E anche il Venezia dovrebbe trovare il gol. Ma i tre punti senza discussioni andranno al Bologna, troppo più forte dei lagunari.

Le probabili formazioni di Bologna-Venezia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellerttsoon; Oristanio, Busio; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1