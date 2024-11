Como-Monza, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Como-Monza è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Derby lombardo storicamente molto sentito da entrambe le tifoserie, che per la prima volta si scontrano nella massima serie. Quella tra Como e Monza, però, è anche una delicata sfida salvezza: lariani e brianzoli attualmente sono in zona retrocessione, rispettivamente terzultimi e penultimi. Gli uomini di Cesc Fabregas ci sono finiti dopo la sconfitta casalinga con la Fiorentina (0-2), la quarta nelle ultime cinque giornate.

L’unico punto del Como da fine ottobre in poi è arrivato a Marassi con il Genoa: l’atteggiamente propositivo e coraggioso non sta pagando, dal momento che l’attacco non produce abbastanza e la difesa non dà le opportune garanzie (nei top 5 campionati il Como è l’unica squadra insieme a Bochum e Montpellier a non aver collezionato neanche un clean sheet da quando è iniziato il campionato). Il tecnico catalano dovrà dunque elaborare altre strategie affinché la sua panchina non inizi a traballare. Scotta invece quella di Alessandro Nesta: il suo Monza in 13 giornate ha avuto la meglio soltanto sul Verona e da allora ha totalizzato a malapena 2 punti in cinque giornate, tra cui l’uno a uno di domenica scorsa con il Torino. Insieme a Genoa e Venezia quello brianzolo è il terzo attacco meno prolifico della Serie A.

Como-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Fabregas dovrà fare a meno di Dossena, espulso durante la sfida con la Fiorentina. In dubbio pure Strefezza e van der Brempt, entrambi non al meglio. In compenso, però, l’allenatore dei lariani potrebbe recuperare Sergi Roberto: l’ex Barcellona molto probabilmente si accomoderà in panchina.

Tegola in casa Monza: si è fermato Pessina, che non tornerà in campo prima di gennaio. In mezzo toccherà a Bondo e Bianco, mentre in difesa Caldirola prenderà il posto dello squalificato Izzo.

Come vedere Como-Monza in diretta tv e in streaming

Como-Monza, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Imbattuto per otto gare di fila tra Serie B e C, il Monza ha perso l’ultimo derby, giocato in cadetteria due anni e mezzo fa. Al “Sinigaglia” si preannuncia una gara delicata e da meno di tre gol complessivi, in cui un’eventuale sconfitta può incidere sul futuro dei due allenatori. Il Como, in ogni caso, sembra avere qualcosa in più dei brianzoli e dovrebbe riuscire ad ottenere quantomeno un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Como-Monza

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba, Sala, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Verdi, Nico Paz, Fadera; Cutrone.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1