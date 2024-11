I pronostici di venerdì 29 novembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 29 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League.

Appena terminata la tre giorni di coppe europee con in campo Champions League, Europa League e Conference League, non c’è un attimo di sosta e si torna subito in campo con gli anticipi di Serie A e B, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

La quattordicesima giornata di Serie A inizia con uno scontro salvezza: il Cagliari cerca il sorpasso sul Verona, ancora fuori dai guai pur avendo perso cinque delle ultime sei partite di campionato incassando in questo parziale ben venti gol. La squadra allenata da Davide Nicola dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

Stesso pronostico per un’altra sfida salvezza, stavolta riguardante la Bundesliga: il St. Pauli pur avendo segnato meno ha una differenza reti accettabile rispetto al disastroso Holstein Kiel che ha seri problemi soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva.

In Premier League vittoria probabile per il sorprendente Brighton contro il Southampton, mentre in Serie B il Sassuolo ha tutte le carte in regola per prevalere nel derby contro la Reggiana. Favorito nel pronostico anche l’Heerenveen in Eredivisie contro il Waalwijk.

Pronostici: la scelta del Veggente

• St. Pauli vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in St. Pauli-Holstein Kiel, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

Al Ahli (in Al Al Ahli-Al Wehda, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Al Ahli-Al Wehda, Saudi Pro League, ore 18:00) Cagliari o pareggio (in Cagliari-Verona, Serie A, ore 20:45)

(in Cagliari-Verona, Serie A, ore 20:45) Sassuolo o pareggio (in Reggiana-Sassuolo, Serie B, ore 20:30)

(in Reggiana-Sassuolo, Serie B, ore 20:30) Brighton (in Brighton-Southampton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Heerenveen-Walwijk , Eredivisie, ore 20:00

, Eredivisie, ore 20:00 Eindhoven-Jong PSV , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Excelsior-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Brighton-Southampton, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Roda-Volendham , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Vaduz-Schaffausen , Challenge League Svizzera, ore 20:00

, Challenge League Svizzera, ore 20:00 Magdeburg-Hertha, Zweite Liga, ore 18:30

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 12.91 GOLDBET ; 12.74 SNAI; 12.91 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Al-Qadisiyah vincente e almeno un gol per squadra in Al-Qadisiyah-AL Khaleej, Saudi Pro League, ore 15:30