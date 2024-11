Brighton-Southampton, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

Brighton-Southampton è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il giovane tecnico Fabian Hurzeler, alla sua prima esperienza su una panchina di Premier League, sta andando oltre quelle che erano le aspettative: il suo Brighton dopo 12 giornate veleggia in zona Champions League, ha 22 punti come Arsenal e Chelsea ed uno in meno del Manchester City campione in carica.

Da ottobre in poi i Seagulls si sono arresi solamente alla capolista Liverpool, che ha avuto la meglio su di loro anche in League Cup, la Coppa di Lega. Per il resto l’ex squadra di Roberto De Zerbi si è tolta parecchie soddisfazioni: due settimane fa ha battuto 2-1 il City e sabato scorso è andata a vincere su un campo ostico come quello del Bournemouth (1-2). Due vittorie di fila che hanno fatto proiettato il Brighton al quinto posto, subito a ridosso della zona Champions League. Hurzeler, insomma, sta riuscendo a non far rimpiangere l’allenatore italiano, che al termine dello scorso campionato ha deciso di mettere fine alla sua esperienza in Premier League. Tra l’altro i Seagulls sono anche imbattuti tra le mura amiche, gli unici insieme a Brentford e Arsenal. In caso di successo nell’anticipo della tredicesima giornata con il Southampton il Brighton si prenderebbe momentaneamente il secondo posto, volando a quota 25. Scenario tutt’altro che impossibile, se consideriamo che i Saints in trasferta non hanno collezionato neppure un punto e che sono ultimi in classifica.

Il Southampton domenica scorsa ha tenuto testa al Liverpool (2-3) ma è uscito a mani vuote dalla sfida con gli uomini di Arne Slot, incassando la decima sconfitta stagionale nonché la seconda di fila.

Come vedere Brighton-Southampton in diretta tv e in streaming

Brighton-Southampton è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Brighton, imbattuto davanti al proprio pubblico, non si lascerà sfuggire un’occasione del genere: fiducia ai Seagulls in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brighton-Southampton

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Igor, Estupinan; Wieffer, O’Riley; Rutter, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Downes, Aribo; Dibling, Mateus Fernandes, Armstrong; Onuachu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1