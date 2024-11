Cagliari-Verona, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Cagliari-Verona è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il sorpasso su un Verona in crisi, e soprattutto che arriva a questo match dopo un ritiro punitivo, sicuramente, già dalla sera stessa della disfatta interna contro l’Inter, per il Cagliari è possibile.

Le due squadre, che ovviamente lotteranno per la salvezza fino all’ultima giornata di questo campionato, sono divise in classifica da un solo punto in favore dei veneti. Zanetti, due giorni fa in conferenza stampa, ha messo in evidenza quali sono i problemi della sua squadra ma soprattutto ha parlato dell’aspetto umorale. Anche lui, ha detto chiaramente, vuole tornare a casa dalla famiglia: e se dovesse perdere di nuovo siamo quasi certi che potrebbe farlo perché il posto lo potrebbe perdere. Otto sconfitte nelle ultime dieci partite sono troppe per il Verona, che al momento rimane fuori dalla zona retrocessione, ma un’altra prestazione negativa potrebbe costare carissima.

Non che il Cagliari abbia fatto benissimo durante questo periodo. Ma gli uomini di Nicola, almeno, arrivano a questo match forti di due pareggi importanti contro il Milan prima della sosta e sul campo del Genoa appena tornato il campionato. Due pareggi di carattere che dimostrano come la squadra sia viva e abbia la voglia di lottare fino all’ultimo secondo. Insomma, il carattere, quello che il tecnico ha sempre chiesto alle formazioni che ha allenato. Il momento quindi, è assolutamente da sfruttare per gli isolani, che possono conquistare una vittoria che manca esattamente dal 20 ottobre, in trasferta contro il Torino. E, inoltre, sarebbe anche la prima in casa.

Come vedere Cagliari-Verona in diretta tv e in streaming

Cagliari-Verona è in programma venerdì alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il Cagliari come spiegato prima è alla ricerca della prima affermazione interna di questo campionato. E contro un Verona in crisi profonda, la sensazione è che possa realmente arrivare. Per Zanetti, inoltre, potrebbero essere i titoli di coda.

Le probabili formazioni di Cagliari-Verona

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1