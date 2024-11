Reggiana-Sassuolo, Serie B: tv, formazioni, pronostico

Reggiana-Sassuolo è una partita della quindicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I derby si sa, sono sempre difficili da pronosticare, soprattutto in Serie B. Ma, in questo caso, la sensazione è che tra Reggiana e Sassuolo la partita che aprirà la quindicesima giornata della serie cadetta sembra essere abbastanza indirizzata.

Partiamo da quelli che sono i valori in campo: la Reggiana è sicuramente una buona squadra, costruita per raggiungere un certo obiettivo che è totalmente diverso da quello dei neroverdi. Che, intanto, hanno preso in panchina un allenatore come Grosso che sa benissimo come si vince la Serie B e poi hanno in rosa gente che in alcuni casi, nella massima serie, ha fatto la differenza. Uno su tutti quel Domenico Berardi che sembra essersi ristabilito dall’infortunio e che a gennaio potrebbe lasciare il club qualora dovesse arrivare un’offerta importante. In Serie B, oggettivamente, è sprecato.

Il Sassuolo è primo in classifica davanti allo Spezia e al Pisa dopo un avvio un po’ così di stagione. Serviva un po’ di tempo per calarsi in quello che è un campionato totalmente diverso rispetto a quello affrontato negli ultimi anni. E adesso le qualità stanno venendo tutte e galla. La Reggiana di Viali ha esattamente la metà dei punti della squadra ospite. Viene da tre pareggi di fila, anche, ma stavolta le cose andranno in maniera diversa. Sei vittorie nelle ultime sette per gli uomini di Grosso. Saranno sette nelle ultime otto nella tarda serata di venerdì.

Il pronostico

Un derby scritto: vittoria esterna del Sassuolo che per almeno un’altra settimana rimarrà da solo in testa alla classifica.

Le probabili formazioni di Reggiana-Sassuolo

REGGIANA: (3-5-2): Bardi; Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Fiamozzi, Ignacchiti, Reinhart, Portanova Marras; Pettinari, Gondo.

SASSUOLO(4-3-3): Moldovan; Toljan, Odenthal, Romagna, Doig; Obiang, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pierini, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2