Berrettini come Kalinskaya: forfait nel grande giorno

Berrettini diserta un appuntamento importantissimo: che succede con la Lelli?

Una settimana. Non di più. Tanto si concederà Matteo Berrettini per rifiatare e riposare, dopo le fatiche di una stagione che, nonostante le aspettative fossero decisamente basse, gli ha regalato delle gran belle soddisfazioni. Una su tutte: quella derivante dalla consapevolezza di essere finalmente tornato ad essere competitivo e di poter ancora vincere.

Si è regalato ben 3 titoli, nel corso del 2024, sebbene non sia stato continuo come avrebbe voluto. E infine, dulcis in fundo, è riuscito ad apporre la sua firma su una delle imprese che gli stavano più a cuore. Se 12 mesi fa non aveva potuto fare altro che rimanere a guardare dalla “finestra”, stavolta la Coppa Davis se l’è sudata. Ha fatto di tutto perché la sua Nazionale la vincesse nuovamente e possiamo dire, a ragion veduto, che il suo contributo alla causa è stato assolutamente determinante.

Merita dunque, senza se e senza ma, di concedersi una vacanza all’insegna dell’ozio e del relax. Dopodiché, come rivelato al TG1 lo scorso lunedì, tornerà ad allenarsi, perché la nuova stagione è già all’orizzonte e non c’è tempo da perdere. Men che meno se, come lui, si è senza allenatore. Berrettini ha rotto qualche settimana fa con Francisco Roig ed è in cerca, adesso, dopo aver assoldato Umberto Ferrara come preparatore atletico, di un coach che possa supportarlo in questo secondo atto della sua carriera.

Berrettini grande assente: ha festeggiato senza di lui?

E mentre molti dei suoi colleghi sono volati alla volta delle Maldive per ritemprare il corpo e la mente, lui, come abbiamo dedotto dai social, ha preferito tornare in un luogo che gli sta molto a cuore, ovvero Miami.

Lo si è potuto evincere dalla foto di un piatto di sushi che ha postato su Instagram, con tanto di tag ad uno dei ristoranti più esclusivi della East Coast. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che in Italia, qualcuno che gli sta – o che dovrebbe stargli – particolarmente a cuore celebrava un importantissimo traguardo. Parliamo della sua presunta fidanzata, Federica Lelli, che abbiamo scoperto aver conseguito la laurea. Magistrale, probabilmente, avendo già conseguito, tempo fa, quella triennale in Scienze politiche.

Nei video e nelle foto Berrettini non compare. Probabilmente perché, per l’appunto, si trova a Miami. Ha “volutamente” saltato la laurea della sua dolce metà, oppure c’è maretta e, come Anna Kalinskaya con Jannik Sinner, ha dato forfait alle Finals e alla Coppa Davis proprio perché c’è crisi? O magari, molto semplicemente, la seduta risale a qualche giorno fa e Federica è in Florida con Matteo a godersi, finalmente, un po’ di relax e di coccole senza il tennis di torno.