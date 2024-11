Bundesliga, pronostici dodicesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Bayer Leverkusen ha ritrovato gol e fiducia ma dovrà fare attenzione all’Union Berlino. Lipsia, occhio ad un Wolfsburg in ripresa.

Dieci gol complessivi nel giro di pochi giorni per un Bayer Leverkusen che sta provando a ritrovare continuità su entrambi i fronti, campionato e Champions League. Sabato scorso gli uomini di Xabi Alonso sono tornati a vincere ribaltando l’Heidenheim (5-2): nonostante un doppio svantaggio nei primi 20 minuti di gioco, i rossoneri hanno avuto la forza di reagire ed anche grazie ad una tripletta dell’ex romanista Patrick Schick non hanno mancato l’appuntamento con i tre punti.

Il Leverkusen ha pure ripreso quota in classifica: è rientrato tra le prime quattro, pur restando a -9 dal Bayern Monaco. In Champions League, dicevamo, è arrivata un’altra vittoria roboante: i campioni di Germania in carica hanno trascorso una serata spensierata, prendendo a pallate il Salisburgo (5-0) e voltando pagina dopo la sconfitta di Liverpool. Vietato distrarsi, però. Archiviato il match di coppa, Schick e compagni saranno impegnati in casa dell’Union Berlino, protagonista di un avvio positivo ma a secco di vittorie (e di gol) da ben tre giornate (due sconfitte e un pareggio). I capitolini subiscono poche reti ed hanno la seconda miglior difesa del torneo dopo quella del Bayern Monaco: riusciranno a mettere la museruola all’ispirato attacco del Leverkusen? Improbabile, ma per la squadra di Alonso potrebbe non essere un pomeriggio semplicissimo, se consideriamo anche l’impegno infrasettimanale.

Le previsioni sulle altre partite

L’Augsburg finora ha conquistato il grosso dei suoi punti in casa: undici su dodici. I bavaresi nell’ultimo turno sono stati spazzati via dai “cugini” del Bayern Monaco e adesso hanno l’opportunità di rifarsi contro il Bochum ultimo in classifica (solo 2 punti per la squadra di Dieter Hecking).

Cerca riscatto pure il Lipsia: gli uomini di Marco Rose, sconfitti di misura dall’Inter in Champions League, non riescono più a vincere e nelle ultime 5 partite tra le varie competizioni hanno incassato quattro sconfitte. La serie negativa potrebbe interrompersi nella sfida con il Wolfsburg, anche se i biancoverdi stanno crescendo match dopo match, vengono da due vittorie di fila ed hanno il terzo miglior rendimento esterno: prevista una gara movimentata. Match da almeno una rete per parte quello tra Friburgo e Borussia Monchengladbach – i padroni di casa vorranno dimenticare la batosta di Dortmund (4-0) – ma i gol non mancheranno neppure in Werder Brema-Stoccarda, coi biancoverdi che hanno buone possibilità di evitare quantomeno la sconfitta contro una squadra che in Champions League è stata sorprendentemente asfaltata dai serbi della Stella Rossa.

Bundesliga: possibili vincenti

Augsburg (in Augsburg-Bochum)

Werder Brema o pareggio (in Werder Brema-Stoccarda)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Wolfsburg

Werder Brema-Stoccarda

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Union Berlino-Bayer Leverkusen

Friburgo-Borussia Monchengladbach

Comparazione quote

La vittoria dell’Augsburg è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Friburgo-Borussia Monchengladbach è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

