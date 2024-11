Premier League, pronostici tredicesima giornata: partite sabato ore 16:00

Premier League, il Brentford in casa è una sentenza: nessuno finora ha fatto meglio delle Bees, che in questo turno ospitano il Leicester.

In questo sabato pomeriggio di Premier League non sono previsti scontri d’alta classifica: le big, impegnate in settimana nelle varie competizioni internazionali, scenderanno in campo quasi tutte nella giornata di domenica. Non mancano, tuttavia, gli spunti di interesse nei quattro match in programma alle 16.

Partiamo dalla sfida tra Brentford e Leicester: se considerassimo soltanto il rendimento casalingo le Bees di Thomas Frank sarebbero da titolo. Cinque vittorie e un pareggio per i londinesi, che insieme ad Arsenal e Brighton non hanno ancora perso davanti al proprio pubblico. Nessuna speranza per le Foxes, che hanno appena esonerato il tecnico Steve Cooper (c’è l’ex Manchester United Van Nistelrooy in pole per sostituirlo)?

Di sicuro sarà molto complicato uscire dal Community Stadium con dei punti in tasca, soprattutto alla luce degli ultimi risultati di Vardy e compagni, reduci dalle sconfitte con Manchester United e Chelsea e a digiuno di vittorie da metà ottobre. Zero punti nelle ultime due giornate anche per il Nottingham Forest: brusca frenata da parte dei Reds, battuti da Newcastle e Arsenal. Il tecnico Nuno Espirito Santo può comunque ritenersi soddisfatto di ciò che hanno fatto i suoi uomini in questa prima parte della stagione: il Forest ha 19 punti ed è in zona Europa. Il pubblico del City Ground può giocare un ruolo decisivo nel match con il neopromosso Ipswich Town: Reds favoriti ma sarebbe un errore sottovalutare i Tractor Boys, che si sono rimessi in carreggiata grazie ai tre risultati utili consecutivi, tra cui il successo con il Tottenham ed il pareggio con il Manchester United.

Le previsioni sulle altre partite

Ha ripreso fiducia pure il Wolverhampton, che fino a un mese fa giaceva in fondo alla classifica: la squadra di Gary O’Neil, dopo i due pareggi con Brighton e Crystal Palace, ha vinto due gare di fila (Southampton e Fulham), abbandonando momentaneamente la zona retrocessione.

I nero-oro si faranno valere anche contro il Bournemouth, in leggera flessione dopo le sconfitte con Brentford e Brighton, all’interno di un match che dovrebbe riservare almeno tre gol complessivi. Pronostico tutt’altro che chiuso, infine, in Crystal Palace-Newcastle: per i Magpies lunedì scorso è arrivata una battuta d’arresto in casa contro il West Ham (0-2) che potrebbe condizionarli anche nella trasferta londinese.

Premier League: possibili vincenti

Brentford (in Brentford-Leicester)

Nottingham Forest (in Nottingham Forest-Ipswich Town)

La partita da almeno tre gol complessivi

Brentford-Leicester

Wolverhampton-Bournemouth

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Crystal Palace-Newcastle

Wolverhampton-Bournemouth

Comparazione quote

La vittoria del Brentford è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Crystal Palace-Newcastle è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

