I pronostici del weekend (30 novembre-1 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: dopo la parentesi delle coppe europee tornano in campo Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

Finita la tre giorni di coppe con le partite di Champions League, Europa League e Conference League, tornano finalmente in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.

In Serie A tre punti alla portata per il Milan contro l’Empoli, mentre la sfida al vertice tra la sorprendente Fiorentina e l’Inter promette spettacolo e gol.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Barcellona-Las Palmas e Villarreal-Girona di Liga, Tottenham-Fulham di Premier League, Mainz-Hoffenheim di Bundesliga e Marsiglia-Monaco di Ligue 1.

Tra le sfide da almeno un gol per squadra oltre alla già citata Fiorentina-Inter riflettori puntati in particolare su Wolverhampton-Bournemouth e Liverpool-Manchester City di Premier League, Werder Brema-Stoccarda e Borussia Dortmund-Bayern Monaco di Bundesliga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Barcellona-Las Palmas, Liga, sabato 14:00

• Tottenham-Fulham, Premier League, domenica 17:30

• Villarreal-Girona, Liga, domenica 14:00

• Mainz-Hoffenheim, Bundesliga, domenica 15:30

• Marsiglia-Monaco, Ligue 1, domenica 20:45

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Milan (in Milan-Empoli, Serie A, sabato 18:00)

• Barcellona (in Barcellona-Las Palmas, Liga, sabato 14:00)

• Arsenal (in West Ham-Arsenal, Premier League, sabato 18:30)

• Manchester United (in Manchester United-Everton, Premier League, domenica 16:00)

• PSG (in PSG-Nantes, Ligue 1, sabato 21:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Fiorentina-Inter, Serie A, domenica 18:00

• Wolverhampton-Bournemouth, Premier League, sabato 16:00

• Werder Brema-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 18:30

• Liverpool-Manchester City, Premier League, domenica 17:00