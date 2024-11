Lazio-Ludogorets, Europa League: tv, formazioni, pronostico

Lazio-Ludogorets è una partita valida per la quinta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

La Lazio di Baroni vive un momento straordinario, sia in campionato, sia in Europa. Sono sette le vittorie di fila per i biancocelesti tra Serie A ed Europa League. E, proprio in questa manifestazione, per il momento sono arrivate solamente vittorie: squadra prima in classifica e a punteggio con 11 gol fatti e 2 subiti. Insomma, un capolavoro quello del tecnico e anche di Lotito, che lo ha portato nella Capitale nel più totale scetticismo.

La forma fisica è di quelle impressionanti: una Lazio che riesce a stare dentro al match, anche mentalmente, per tutti i novanta minuti e che non sembra avere nessuna intenzione di mollare la presa. Lo ha detto anche ieri il tecnico in conferenza stampa, confermando la voglia di continuare a vincere e sognare. Certo, un po’ di polemiche ci sono state per via della decisione di vietare la trasferta ai tifosi nel prossimo turno, quello di Amsterdam contro l’Ajax che adesso è secondo in classifica. Però adesso si pensa al Ludogorets che, oggettivamente, non dovrebbe creare nessun problema a Dia e compagni. Sarà proprio quest’ultimo, secondo le previsioni della vigilia, a guidare l’attacco della Lazio, con Castellanos inizialmente in panchina. Un po’ di turnover, visto l’impegno che sulla carta appare agevole, ci sta.

Come vedere Lazio-Ludogorets in diretta tv e streaming

La sfida Lazio-Ludogorets, valida per la quinta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare anche almeno tre reti complessive, scontata quasi l’affermazione della Lazio che dovrebbe pure riuscire a non prendere gol nell’arco dei 90 minuti. E sì, i biancocelesti continueranno ad essere a punteggio pieno.

Le probabili formazioni di Lazio-Ludogorets

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Gigot, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia.

LUDOGORETS (5-4-1): Padt; Fonn Witry, Verdon, Almeida, Son; Rusev, Duarte, Pedrinho, Chochev, Marcus; Duah.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0