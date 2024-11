Berrettini e Sinner, gli indizi raddoppiano: ormai è fatta

Berrettini e Sinner, non c’è più alcun dubbio: mai vista una sintonia del genere.

Alzi la mano chi, guardando la Coppa Davis, non ha sofferto, gioito e sorriso insieme a loro. Loro, sì, i due trascinatori indiscussi di questa edizione della competizione a squadre. Ancor più memorabile, se possibile, della precedente, sebbene il risultato portato a casa dalla Nazionale azzurra sia stato, alla fine della fiera, lo stesso del 2023.

Sarà perché l’insalatiera è arrivata al culmine di un’annata straordinaria, sarà perché la presenza di Matteo Berrettini è stata un po’ la ciliegina sulla torta, sta di fatto che un’atmosfera magica ha avvolto le mitiche Finals di Malaga. Che, rispetto a quelle di 365 giorni fa, hanno effettivamente avuto qualcosa in più: una partita di doppio che, quello è poco ma sicuro, passerà alla storia come uno dei match azzurri più appassionanti che si ricordino nella storia della Coppa Davis.

Ha colto tutti di sorpresa, benché tanti ci sperassero, che Filippo Volandri abbia spedito in campo, per il doppio, due singolaristi estranei alle dinamiche del duo. Eppure, nonostante questo, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono riusciti non solo a stravincere, ma anche a farci sognare, regalandoci dei colpi che mai e poi mai dimenticheremo.

Berrettini e Sinner, c’è feeling e non solo in campo: ecco perché

Una coppia stratosferica, più volte invocata dai tifosi del Bel Paese, ma che, per un motivo o per un altro, non riusciva mai a spiccare il volo. Ora non c’era Jannik, ora non c’era Matteo e, alla fine, di questo doppio da sogno all’italiana non se n’era mai fatto nulla. Ed ecco spiegato, allora, perché vederli in campo insieme sia stato così appagante per il pubblico nostrano.

no ma la coordinazione ormai vivono in simbiosi pic.twitter.com/kvvU1x1bv0 — sconnessa (@alexiuss11) November 22, 2024



Tanto più che Sinner e Berrettini sono parsi ancor più affiatati, fortunatamente, di quanto pensassimo. Quando giocano sono sulla stessa lunghezza d’onda, ma a quanto pare il loro feeling non si limita solo a questo. Ci sono due indizi, assolutamente inequivocabili, che suggeriscono che ormai è fatta: una nuova ship pazzesca è nata e, da questo momento in poi, niente e nessuno potrà più dividere i Sinnettini, così come il popolo dei social ha simpaticamente ribattezzato questa coppia da sogno.



Gli indizi in questione altro non sono che due clip, circolate tra Instagram ed X, che dimostrano quanto siano in simbiosi Jannik e Matteo. Fanno tutto all’unisono: bevono e avvitano la bottiglia d’acqua in sincrono, camminano simmetricamente e chi più ne ha più ne metta. Un duo delle meraviglie che, ne siamo certi, tante gioie ci regalerà ancora in futuro.