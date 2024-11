Europa League, i pronostici del 28 novembre ore 18:45

Europa League, dopo la rocambolesca vittoria con il Tottenham il Galatasaray di Osimhen e Icardi fa visita agli olandesi dell’AZ Alkmaar: pronostici.

Tutte dietro alla Lazio, unica squadra a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate della fase a gironi di Europa League. Alle spalle dei biancocelesti, a quota 10 punti, ci sono invece ben cinque squadre, tra cui il Galatasaray di Osimhen e Icardi. Il club di Istanbul è ancora imbattuto (tre vittorie e un pareggio) e vanta il secondo miglior attacco dopo quello dell’Ajax (12 gol, a fronte di 8 subiti).

In questo turno gli uomini di Okan Buruk scenderanno in campo nella tornata delle 18:45 e faranno visita agli olandesi dell’AZ Alkmaar, situati a metà classifica (al momento sono 17esimi). Trasferta insidiosa – tre settimane fa l’AZ ha battuto nettamente la storica rivale del Gala, il Fenerbahçe – ma i campioni di Turchia in carica, reduci da sette vittorie di fila, dovrebbero uscire dall’AFAS Stadion con un risultato positivo, in una gara che promette gol. Turno favorevole anche per un’altra squadra turca, il Besiktas, che per motivi di ordine pubblico affronta sul campo neutro di Debrecen (Ungheria) la penultima in classifica, il Maccabi Tel Aviv: gli israeliani sono fermi a quota 0 punti, hanno realizzato a malapena due gol e non possono rappresentare una minaccia credibile per Immobile e compagni.

Le previsioni sulle altre partite

In fondo alla classifica c’è pure la Dinamo Kiev, che in questa giornata cercherà di conquistare i primi punti e soprattutto di segnare il primo gol (è l’unica ancora a digiuno di reti).

Crediamo che gli ucraini possano quantomeno evitare la sconfitta contro i cechi del Viktoria Plzen, che invece di punti ne hanno totalizzati 6 e sono in piena corsa per la qualificazione. Ad un’incollatura dall’ambitissimo ottavo posto – fondamentale per qualificarsi direttamente agli ottavi – troviamo il Lione: i Gones non possono sottovalutare il Qarabag (una lunga trasferta che di solito nasconde tante insidie) ma alla fine il loro maggior tasso tecnico dovrebbe fare la differenza. Per lo stesso motivo i greci del PAOK hanno l’opportunità di voltare pagina in casa dei lettoni dell’RFS, trovando il primo successo nella competizione. Chiudiamo con due match che si preannunciano abbastanza movimentati: Athletic Bilbao-Elfsborg e Anderlecht-Porto.

Europa League, possibili vincenti

Besiktas (in Besiktas-Maccabi Tel Aviv)

Dinamo Kiev o pareggio (in Dinamo Kiev-Viktoria Plzen)

Lione o pareggio (in Qarabag-Lione)

PAOK (in RFS-PAOK)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Athletic Bilbao-Elfsborg

Qarabag-Lione

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

AZ Alkmaar-Galatasaray

Anderlecht-Porto

Comparazione quote

La vittoria del PAOK è quotata a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Gol” in AZ Alkmaar-Galatasaray è quotato invece a 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.