Tottenham-Roma, Europa League: tv, formazioni, pronostico

Tottenham-Roma è una partita valida per la quinta giornata dell’Europa League. Dove vederla in tv, streaming, probabili formazioni e pronostico

Dopo l’esordio con sconfitta sul campo del Napoli in campionato, Claudio Ranieri vive la sua prima notte europea sulla panchina della Roma. E diciamolo chiaramente, poteva esserci un debutto meno difficili per il tecnico che ha preso il posto di Ivan Juric.

Sarà una gara durissima per i giallorossi che visti i risultati fatti fino al momento avrebbero bisogno di una vittoria per rimanere in corsa. Ma non sarà così, anche perché il Tottenham arriva a questo match forte della vittoria sul campo del Manchester City dello scorso weekend. Un’affermazione che ha permesso agli Spurs di rilanciarsi in classifica e guadagnare quella fiducia che era mancata nel corso di questi mesi. E in casa Roma, ovviamente, le cose non vanno benissimo: risultati deludenti e classifica preoccupante sia in campionato che in EL. Diciamo che il club ha chiesto, sin dall’inizio della stagione, una qualificazione alla prossima Champions League: e magari quest’anno si potrebbe anche dare un’importanza diversa alla competizione europea. I ricavi che arriverebbero dalla massima competizione per club sono molto diversi, ma vedendo la classifica della Serie A, forse, la Roma l’unico modo che ha per raggiungere il prossimo anno il massimo per tutto è quello di vincere questa Coppa. E l’obiettivo è tutt’altro che semplice.

Come vedere Tottenham-Roma in diretta tv e streaming

La sfida Tottenham-Roma, valida per la quinta giornata della nuova Europa League, è in programma giovedì alle 21:00. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 anche su Snai.

Il pronostico

Partita difficilissima per la Roma, che dovrebbe tornare in Italia con una sconfitta. Ritmi diversi quelli del Tottenham, ma soprattutto una situazione mentale diversa per la squadra di Postecoglou. Che dovrebbe avere vita facile, purtroppo per i tifosi giallorossi.

Le probabili formazioni di Tottenham-Roma

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Spence, Dragusin, Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Bergvall; Johnson, Solanke, Werner.

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Angelino; Pisilli, Kone, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk

POSSIBILE RISULTATO: 3-0