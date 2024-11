Europa League, i pronostici del 28 novembre ore 21:00

Europa League, debutto europeo per il nuovo tecnico del Manchester United Amorim: ad Old Trafford arriva il sorprendente Bodo/Glimt.

Prima di consegnare il testimone nelle mani del nuovo tecnico Ruben Amorim, il traghettatore del Manchester United Ruud van Nistelrooy aveva fatto in tempo a contribuire al primo successo dei Red Devils nella fase a gironi dell’Europa League. Tre settimane fa, dopo tre pareggi di fila, Bruno Fernandes e compagni si sono sbloccati anche in campo internazionale, battendo 2-0 i greci del PAOK e piazzandosi al quindicesimo posto.

Grande favorito per la vittoria della manifestazione insieme al Tottenham, il Manchester United ora non può più sbagliare se vuole raggiungere il prima possibile l’ottavo posto ed evitare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Ad Old Trafford nella quinta giornata saranno di scena i norvegesi del Bodo/Glimt, che in classifica hanno addirittura un punto in più dei Red Devils. Amorim vorrebbe brindare per la prima volta – in campionato l’ex tecnico dello Sporting CP ha esordito con un deludente pareggio in casa dell’Ipswich Town – motivo per cui vedremo (nonostante il turnover) molto probabilmente uno United concentrato e determinato, che dovrebbe avere la meglio su una squadra forse “distratta” dall’imminente ultima giornata del campionato norvegese, in cui il Bodo sarà chiamato a difendere il punto di vantaggio sull’inseguitrice Brann.

Le previsioni sulle altre partite

Per quanto riguarda gli altri match delle 21:00, gli ungheresi del Ferencvaros, ringalluzziti dopo le due vittorie di fila con Nizza e Dinamo Kiev, otterranno verosimilmente un risultato positivo anche con il Malmo.

Il Fenerbahçe di José Mourinho in Europa League non ha più vinto dopo il successo all’esordio contro l’Union Saint-Gilloise: con ogni probabilità i turchi dovranno attendere ancora, dal momento che la trasferta di Praga contro lo Slavia nasconde parecchie insidie. Chi va a caccia di gol, infine, non può trascurare le sfide tra Midtjylland ed Eintracht Francoforte e tra Nizza e Rangers: i tedeschi, a quota 10 punti e secondi dietro alla Lazio, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in Danimarca, mentre i francesi sono leggermente favoriti sugli scozzesi, meno temibili lontano da Ibrox. Gara potenzialmente movimentata anche quella tra Real Sociedad e Ajax: i Lancieri, rigenerati dalla “cura” Farioli, sembrano stare meglio rispetto ai baschi, discontinui sia in Europa League che in campionato.

Europa League, possibili vincenti

Ferencvaros o pareggio (in Ferencvaros-Malmo)

Manchester United (in Manchester United-Bodo/Glimt)

Slavia Praga o pareggio (in Slavia Praga-Fenerbahçe)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Midtjylland-Eintracht Francoforte

Nizza-Rangers

Manchester United-Bodo/Glimt

Europa League, le partite da almeno un gol per squadra

Real Sociedad-Ajax

FCSB-Olympiacos

Braga-Hoffenheim

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Real Sociedad-Ajax è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

