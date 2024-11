Conference League: i pronostici sulle partite di giovedì 28 novembre

Conference League, dopo il passo falso di Nicosia la Fiorentina tenterà di riprendere la corsa contro un’altra formazione cipriota: il Pafos.

Tre settimane fa, nella lontana trasferta di Nicosia, l’eccessivo turnover deciso dal tecnico Raffaele Palladino è stato la principale causa della prima sconfitta della Fiorentina nella Conference League ’24-’25. L’allenatore della Viola contro l’APOEL ha un po’ esagerato con le rotazioni: le riserve non si sono rivelate all’altezza dei titolari ed i gigliati, da ottobre in poi strepitosi in campionato – i toscani hanno vinto le ultime sette e sono a -1 dal Napoli capolista – sono andati sin da subito in difficoltà nella sfida con i modesti ciprioti, perdendo 2-1 ed incassando a sorpresa il primo k.o nella manifestazione.

Nulla di irreparabile, visto che la Fiorentina, a quota sei punti, resta in piena corsa per uno dei primi otto posti ma contro il Pafos, altra formazione cipriota, servirà una prestazione più attenta per tornare a vincere e per rimanere attaccata a quel gruppetto di squadre che dopo le prime 3 giornate sono ancora a punteggio pieno.

Improbabile, con il match con l’Inter alle porte, che Palladino schieri i titolarissimi, tuttavia stavolta ci aspettiamo un risultato positivo da parte della Viola, che dovrà in ogni caso fare attenzione ad un avversario che nel campionato di Cipro finora non ha commesso passi falsi (10 vittorie e un pareggio) e che nell’ultimo turno ha battuto proprio l’APOEL. Trasferta tedesca invece per il Chelsea: i Blues di Enzo Maresca, nonostante in Conference League giochino le seconde linee, non sta prendendo sotto gamba la competizione. Tre vittorie su tre per i londinesi, che hanno già realizzato la bellezza di 16 gol complessivi tra Gent, Panathinaikos e Noah (quest’ultimo travolto addirittura 8-0 a Stamford Bridge). L’Heidenheim, a punteggio pieno come loro, potrebbe però creargli qualche grattacapo in più in una gara potenzialmente movimentata, da più di 2 gol.

Le previsioni sulle altre partite

Sta facendo più fatica del previsto il Betis di Manuel Pellegrini, altra candidata, insieme a Fiorentina e Chelsea, ad arrivare fino in fondo. I biancoverdi, sabato scorso sconfitti 4-2 dal Valencia in Liga, vanno a caccia della seconda vittoria in Conference – nell’ultimo turno si sono sbloccati nel match con il Celje – contro i cechi del Mlada Boleslav, inchiodati a quota 0 punti.

Situazione in cui versano anche i bielorussi della Dinamo Minsk: occasione da sfruttare per il Copenaghen, dal momento che i danesi di punti ne hanno totalizzato soltanto due. Da attenzionare pure lo scontro “di metà classifica” tra i The New Saints e il Djurgarden: svedesi leggermente favoriti. Gara da gol quella tra Lugano e Gent, ma si preannunciano movimentate anche le sfide tra Celje e Jagiellonia e Noah e Vikingur.

Conference League, possibili vincenti

Copenaghen (in Dinamo Minsk-Copenaghen)

Djurgarden o pareggio (in TNS-Djurgarden)

Betis (in Mlada Boleslav-Betis)

Fiorentina (in Fiorentina-Pafos)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Heidenheim-Chelsea

Lugano-Gent

Fiorentina-Pafos

Conference League, le partite da almeno un gol per squadra

Celje-Jagiellonia

Noah-Vikingur

Lugano-Gent

Omonia Nicosia-Legia Varsavia

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” in Noah-Vikingur è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.