I pronostici di giovedì 28 novembre: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 28 novembre, si giocano Europa League e Conference League con in campo Lazio, Roma e Fiorentina.

Terminata la due giorni di Champions League, scende in campo l’Europa League dove la Lazio prima in classifica può ipotecare la qualificazione e allungare ulteriormente in classifica battendo l’abbordabile Ludogorets Razgrad. Se la passa decisamente peggio la Roma, a rischio eliminazione e ospite del Tottenham che non può perdere altri punti per strada.

Grande favorito per la vittoria della manifestazione insieme al Tottenham, il Manchester United ora non può più sbagliare se vuole raggiungere il prima possibile l’ottavo posto ed evitare gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. Ad Old Trafford nella quinta giornata saranno di scena i norvegesi del Bodo/Glimt, che in classifica hanno addirittura un punto in più dei Red Devils.

I pronostici sulle altre partite

Punti facili per il Besiktas contro il Maccabi Tel Aviv, mentre il Galatasaray non dovrà sottovalutare la trasferta con l’AZ: gol in arrivo. Chi va a caccia di gol, infine, non può trascurare le sfide tra Midtjylland ed Eintracht Francoforte e tra Nizza e Rangers: i tedeschi, a quota 10 punti e secondi dietro alla Lazio, dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta in Danimarca, mentre i francesi sono leggermente favoriti sugli scozzesi, meno temibili lontano da Ibrox.

Gara potenzialmente movimentata anche quella tra Real Sociedad e Ajax: i Lancieri, rigenerati dalla “cura” Farioli, sembrano stare meglio rispetto ai baschi, discontinui sia in Europa League che in campionato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Besiktas vincente in Besiktas-Maccabi Tel Aviv, Europa League, ore 18:45

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Elfsborg, Europa League, ore 18:45)

(in Athletic Bilbao-Elfsborg, Europa League, ore 18:45) Lazio (in Lazio-Ludogorets Razgrad, Europa League, ore 18:45)

(in Lazio-Ludogorets Razgrad, Europa League, ore 18:45) Fiorentina (in Fiorentina-Pafos, Conference League, ore 21:00)

(in Fiorentina-Pafos, Conference League, ore 21:00) Manchester United (in Manchester United-Bodo Glimt, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Nizza-Glasgow Rangers , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Manchester United-Bodo Glimt , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Midtjylland-Eintracht Francoforte , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Eidenheim-Chelsea, Conference League, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

AZ-Galatasaray , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Real Sociedad-Ajax , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Sporting Braga-Hoffenheim, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Tottenham vincente e almeno un gol per squadra in Tottenham-Roma, Europa League, ore 21:00