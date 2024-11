Heidenheim-Chelsea, Conference League: tv, formazioni, pronostico

Heidenheim-Chelsea è una partita della quarta giornata di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Senza avere la minima paura di essere smentiti, soprattutto per quello che i Blues stanno facendo in Premier League in questo inizio di stagione, possiamo affermare che il Chelsea di Enzo Maresca è assolutamente il team favorito per la vittoria di questa manifestazione.

Nonostante quello che è il turnover che l’allenatore italiano ha sempre fatto quando ha giocato di giovedì sera, in tre partite sono arrivate altrettante vittorie che proiettano ovviamente la squadra al primo posto insieme ad altre. Sì, però gli inglesi, che sono quelli che hanno fatto più gol – sedici – appunto per questo dato guardano tutte le altre dall’alto verso il basso. Certo, forse adesso arriva il vero banco di prova in terra tedesca, visto che l’Heidenheim è un’altra di quelle squadre che fino ad oggi le hanno vinte tutte, segnando solo cinque gol, è vero, ma subendone uno solo a differenza dei tre che il Chelsea ha preso.

Basta questo per cambiare le sorti di un pronostico? No, crediamo non basti questo anzi, siamo sicuri, che il Chelsea anche nella serata in Germania riuscirà senza particolari problemi a prendersi i tre punti e continuare senza nessuna interruzione il cammino iniziato sin dalla prima giornata.

Come vedere Heidenheim-Chelsea in diretta tv e in streaming

Heidenheim-Chelsea è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Magari il Chelsea il gol lo potrebbe pure prendere in questa sfida, le squadre tedesche, tutte, quando attaccano lo fanno con molti uomini, ma alla fine dei novanta minuti quello che contano sono i punti. E quelli se li prenderà la squadra inglese in un match, quindi, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Chelsea

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Muller; Traore, Manika, Gimber, Fohrenbach; Dorsch, Maloney, Schoppner; Conteh, Honsak, Wanner.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, Veiga; Caicedo, George, Nkunku, Felix, Mudryk; Guiu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3