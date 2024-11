L’annuncio spiazza i tifosi: nuovo pilota in arrivo alla Ferrari. Ecco come stanno le cose e cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

La Ferrari ha due certezze per la prossima stagione: i piloti saranno senza dubbio Charles Leclerc e Lewis Hamilton che prenderà il posto di Carlos Sainz che ha ufficialmente firmato per la Williams.

I rapporti nelle ultime settimane, inoltre, tra quelli che sono gli attuali piloti della Rossa, sono ai minimi termini: dopo Las Vegas non sappiamo cosa si sono detti e se hanno risolto quello che era successo durante la gara. Sainz, infatti, nonostante l’ordine della scuderia di non superare Charles, ha fatto di testa sua e il monegasco alla radio ha messo in evidenza tutto quello che era il suo disappunto. Lo sapeva, Leclerc, che quelle sue parole avrebbero fatto il giro del mondo, e forse voleva proprio che andasse in questo modo. Detto questo, quando mancano due gare alla fine del mondiale, la Ferrari potrebbe superare in classifica la McLaren e prendersi il titolo costruttori. Certo, servirebbe unità di intenti che forse al momento non è che ci sia.

L’annuncio spiazza i tifosi: ecco il terzo pilota

Ora, sappiamo benissimo che manca alla Rossa il terzo pilota. E nelle ultime settimane – si legge su formulapassion.it – sono state tante le speculazioni su questo tema. Sono due i principali candidati: Arthur Leclerc, fratello di Charles che dovrebbe scendere in pista delle prime prove libere di Abu Dhabi, e Guanyu Zhou, attualmente alla Sauber.

“Siamo in contatto con diversi team. La Ferrari è sicuramente tra le squadre che hanno mostrato un forte interesse nei miei confronti. Tornare a lavorare con loro sarebbe speciale, considerando che in passato ho fatto parte del loro vivaio come junior. Però voglio prendermi il tempo necessario per valutare tutte le opzioni: non ho intenzione di affrettare una decisione così importante”. Insomma, si potrebbe trattare, nel caso, di un vero e proprio tradimento nei confronti di Charles Leclerc, anche se al momento l’ipotesi di prendere Zhou non è proprio prioritaria dentro la Rossa di Maranello. Rimane in vantaggio quindi Arthur, anche se abbiamo visto che non si può mai dare nulla per scontato in questi casi. Vedremo come andrà alla fine.