Ultim’ora Valentino Rossi: ritorno assurdo dopo 5 anni

Ultim’ora Valentino Rossi: a distanza di cinque anni dall’ultima volta un ritorno clamoroso. Ecco cosa è successo nel weekend

Valentino Rossi è il miglior pilota della Moto Gp di sempre. Lo dicono i numeri e lo dice anche quello che ha lasciato nel corso dei suoi anni. Un campione immenso, di quelli che mai e poi mai verranno dimenticati.

Anche adesso, Rossi, è dentro il paddock con la sua scuderia. Alla ricerca, sempre, di giovani talenti. Sin dai primi giorni dopo il suo addio alle gare, ha deciso di intraprendere questa nuova carriera che sì, gli sta regalando moltissime soddisfazioni. E non potrebbe essere altrimenti, il suo occhio è quello di un esperto e vede cose che moltissimi, proprio, non riescono a vedere. Come ci aveva visto lungo cinque anni fa, quando aveva deciso di far disputare un campionato ad un suo pupillo. E dopo cinque anni c’è stato un clamoroso incontro.

Ultim’ora Rossi: che incontro con Bulega

A distanza da cinque anni dall’ultima volta, era il 2019, Nicolò Bulega nato a Montecchio Emilia quindi uno dei pupilli di Valentino Rossi, è tornato a Ranch, perché quella per lui, si legge sul sito gpone.com, è stata una sorta di palestra clamorosa.

Dopo aver partecipato, anche, al campionato Moto3 con i colori del team del dottore di Tavullia infatti, le strade si divisero. I rapporti tra i due sono rimasti ottimi, e nello scorso weekend, il corridore di Aruba è tornato proprio a Tavullia, in quel Ranch che lo ha visto fare i primi passi. E c’era anche Valentino Rossi, per un confronto sullo sterrato. “Ieri sono tornato al ranch dopo un po’ di tempo e mi sono divertito un sacco” ha detto Bulega sul proprio profilo social. E chissà, si domandano i cronisti del sito citato prima, se non lo vedremo prossimamente alla 100 chilometri.